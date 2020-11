Georgias regjerende parti ligger an til å vinne valget

Georgias regjerende parti leder så vidt over opposisjonen, viser foreløpige resultater etter at over 58 prosent av stemmene er talt opp.

Statsminister Giorgi Gakharia og hans parti Georgias drøm ser ut til å gå seirende ut av valget. Her møter han pressen etter å ha avlagt stemme i hovedstaden Tbilisi lørdag. Foto: Statsministerens kontor / AP / NTB

NTB-AFP

Nå nettopp

Regjeringspartiet Georgias drøm har 49,32 prosent av stemmene, mot opposisjonens 44,47 prosent, viser opptellingen så langt søndag morgen.

Opposisjonspartiet Den forente nasjonalbevegelse var raskt ute med å avvise det foreløpige resultatet og oppfordrer til demonstrasjoner.

– Vi vant. Tusen takk til alle georgiere som stemte i dag, skrev statsminister Giorgi Gakharia på Facebook lørdag.

Han hevdet da at foreløpige resultater gir ham mandat til å danne regjering etter valget. Opposisjonen mente på sin side at de hadde fått nok stemmer.