Ferdskriveren til ulykkesflyet i Indonesia hentet opp

Dykkere har fått tak i den ene svarte boksen til flyet som styrtet i havet i Indonesia søndag med 62 personer om bord. Boksen kan gi viktige svar om ulykken.

Letepersonell løfter opp en flydel. Årsaken til ulykken er enda ukjent. Etterforskere håper de svarte boksene kan gi mer informasjon om hva som foregikk i flyet i minuttene før ulykken. Foto: Tatan Syuflana / AP / NTB

Transportminister Budi Karya Sumadi bekreftet på en pressekonferanse tirsdag at det er ferdskriveren som nå er funnet.

Flyet styrtet i havet fra 3.000 meters høyde rett etter avgang fra flyplassen i Jakarta søndag. Årsaken er ikke kjent, men flyet var trolig intakt da det traff vannet.

Vanskelig søk

De såkalte svarte boksene, som egentlig er oransje og består av ferdskriver og taleregistrator, samler informasjon om flyets hastighet og høyde, samt samtaler mellom mannskapet. De kan dermed gi informasjon om hva som foregikk i minuttene før ulykken.

Et omfattende søk pågår etter flystyrten utenfor kysten av Indonesia søndag. Foto: Eric Ireng / AP / NTB

Søket etter boksene har vært krevende. Dykkere må kjempe mot sterke havstrømmer og utfordrende værforhold.

– De må lete gjennom søppel og andre vrakrester, og mudder og dårlig sikt er også en utfordring, sier talsperson Yusuf Latif i søk- og redningstjenesten tirsdag.

Flere tusen leter

Rundt 3.600 letemannskaper deltok tirsdag i søket etter vrakrester og levninger.

Letemannskaper samler levninger i sekker. 62 personer var om bord da flyet styrtet i havet søndag. Foto: Dita Alangkara / AP / NTB

– Håpet er at med disse ressursene kan vi maksimere mulighetene til å finne ting under vann, sier brigader Sarman, som er operasjonsleder for det nasjonale søk- og redningsbyrået.

Undervannsbilder viser at forvridde rester etter Boeing 737-500-flyet er strødd utover havbunnen.

Mandag ble den første omkomne passasjeren identifisert. Etterforskere jobber videre med å samle levninger og identifisere flere ofre ved hjelp av fingeravtrykk og DNA.