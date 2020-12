The New York Times: Amerikanske sykehusansatte sniker i vaksinekøen

Sykehusansatte som ikke var prioritert i vaksinekøen, sikret seg likevel vaksine. Til stor frustrasjon for kolleger og sykehusledelse i New York.

New York er hardt rammet av koronapandemien, og helsepersonell står først i vaksinekøen. Men køsnikere finnes også på sykehusene. Foto: Gabriela Bhaskar/The New York Times/NTB

Én time siden

Ifølge avisen The New York Times ble det stor oppstandelse da sykehusansatte uberettiget hadde sikret seg noen av de første dosene med koronavaksine i millionbyen.

Første leveranse med vaksine ble distribuert i New York i forrige uke. Storbyen har hatt skyhøye dødstall som følge av pandemien. Vaksine er foreløpig et knapphetsgode.

Helsepersonell i førstelinjen skulle vaksineres først. Men så var det noen som snek i køen.

Fakta Døde og smittede i USA I New York City: 401 000 smittede og 24 842 døde av viruset.

I hele delstaten New York er tallene 896 000 smittede og 36 604 døde pr. julaften.

USA totalt: 18,7 millioner smittede, 329 000 døde. Vis mer

«Jeg er skuffet og lei meg for at dette har skjedd». Dette skrev Dr. Craig Albanese i ledelsen ved det velrenommerte New York-Presbyterian Morgan Stanley Children’s Hospital i e-post til sine ansatte.

Ingen kontrollerte køen

Sykehusansatte hadde stilt seg i kø i sykehusets 9. etasje for å få de første dosene med koronavaksine. Men ingen kontrollerte køen. Ordet spredte seg raskt i sykehuskorridorene.

Mange så sitt snitt til å få det etterlengtede stikket i armen, selv om de ikke skulle være blant de første. Det var absolutt ikke greit.

For i henhold til regelverket var det de mest utsatte helsearbeiderne som skulle få vaksine først. Snart viste det seg at også ansatte fra avdelinger med liten risiko for smitte ble vaksinert. Også noen på hjemmekontor troppet opp på sykehuset for å få vaksine.

Dr. Albanese beklaget det inntrufne. Samtidig kritiserte han vaksineteamet for ikke å følge oppsatte lister over hvem som skulle vaksineres, men slippe til andre.

– Vi må prioritere teamene med høyest risiko, skrev han.

Forrige uke ble de første vaksinene distribuert til sykehus i New York. Helsepersonell er først i køen til å få vaksine. Foto: AP/NTB

Alt skjedde i løpet av 48 timer da de aller første vaksinedosene ankom New York. Dette skapte stort raseri blant sykehusansatte og førte til en unnskyldning fra sykehusledelsen.

Vaksinen er svært etterlengtet og gir håp til leger og sykepleiere som har stått på siden starten på pandemiutbruddet i mars og april. Men vaksinene er et knapphetsgode.

Og nå ser det ut som om enkelte sykehus har snublet i startfasen av vaksineringen. Internt blant helsepersonell skal det nå være både uro og mistenksomhet, ifølge The New York Times.

Mange spør seg: Fortjener egentlig den kollegaen å få vaksine før meg?

Mistenker hverandre for sniking

Avisen har intervjuet en rekke leger og sykepleiere ved sykehus i New York. Mange er frustrert over hvordan vaksiner er blitt distribuert på sykehusene der de arbeider.

Men de ønsker ikke å stå frem med navn. Dette fordi enkelte sykehus har vist vilje til å straffe eller gi ansatte sparken hvis de snakker med nyhetsmedier under pandemien.

Ryktene går også på sosiale medier om leger som prøver å snike seg foran i vaksinekøen, selv om de ikke arbeider med covid-syke pasienter.

– Jeg synes det er trist at folk begynner å vende seg mot hverandre, sier en av legene på Morgan Stanley- hospitalet.

Helsearbeidere og sykehjemsbeboere først

Helsepersonell og sykehjemspasienter skal vaksineres i fase 1 av staten New Yorks vaksinasjonsplan. Helseinstitusjonene kan selv bestemme hvem som får vaksine når i denne første fasen.

To millioner mennesker inngår i denne gruppen i New York. I fase 2 skal folk med såkalt viktige yrker vaksineres. Dette blir trolig ikke før i januar.

Først til sommeren blir vaksiner distribuert til hele den amerikanske befolkningen. Myndighetene har garantert at vaksinen skal være gratis for alle. Det er ikke vanlig i USA.

Ifølge BBC er nasjonens 21 millioner helsearbeidere og rundt 3 millioner eldre i sykehjem prioritert og blir nå vaksinert fortløpende.

Frykter vaksinekriminalitet

Nå ruller lass på lass med vaksiner ut til en rekke land. I USA og Storbritannia er vaksinering i full gang.

I Norge kan de første sykehjemsbeboerne få vaksine i romjulen. Hvilke sykehjem som får først, er foreløpig omgitt av hemmelighold.

Sikkerhetshensyn tas nå over hele verden når de dyrebare vaksinedråpene skal distribueres. Frykten er at vaksineutstyr skal stjeles.

Europol er bekymret for at organiserte, kriminelle grupper kan ønske å slå kloa i det Interpol omtaler som «flytende gull».

Interpol har advart mot kriminell aktivitet knyttet til covid-19-vaksine.

