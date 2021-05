Guantanamos eldste fange skal slippes fri

En 73 år gammel pakistaner skal løslates fra Guantánamo etter over 16 år, sier advokaten hans. Mannen er den eldste som sitter i den amerikanske fangeleiren.

Et udatert bilde av Saifullah Paracha, tatt av Den internasjonale Røde Kors-komiteen. Etter en høring i november, er det klart at 73-åringen kan løslates, men først må USA inngå en avtale med hjemlandet hans, Pakistan. Foto: David H. Remes, AP

NTB-AP

Nå nettopp

Saifullah Paracha har vært innsatt i fangeleiren på Cuba fordi han mistenkes for å ha forbindelse til Al-Qaida, men han har aldri blitt siktet eller tiltalt for en forbrytelse. Sammen med to andre menn fikk han tommelen opp av en komité som vurderer fangene, sier advokat Shelby Sullivan-Bennis. Han representerte Paracha i komiteens høring i november.

Meldingen om at 73-åringen slippes fri inneholdt ingen detaljert begrunnelse – det er heller ikke vanlig – ut over konklusjonen om at Paracha «ikke utgjør en vedvarende trussel» mot USA, sier advokaten. Paracha ble tatt til fange i Thailand i 2003 og overført til Guantánamo året etter.

Komiteens beslutning betyr likevel ikke at en løslatelse vil skje umiddelbart, men det er et viktig steg før USA kan forhandle med Pakistan om en returavtale. Advokaten tror Paracha kan sendes hjem i løpet av noen måneder.

– Pakistan vil ha ham tilbake, og slik vi forstår det, er det ingenting som står i veien for at han kan sendes tilbake, sier Sullivan-Bennis.

Det amerikanske forsvarsdepartementet har ikke kommentert saken.

President Joe Biden vil gjenoppta innsatsen for å stenge interneringsleiren. På det meste ble rundt 700 personer holdt fanget i Guantánamo i 2003. Nå er tallet nede i 40. Rundt ni av dem er godkjent for løslatelse.