Stoltenberg møtte Biden i Det hvite hus. - Enige om at vi må styrke Nato

DET HVITE HUS (Aftenposten): Nato-sjefen er en av svært få ledere som har fått møte USAs nye president ansikt til ansikt.

Møtet mellom Stoltenberg og Biden varte i over en time. Etterpå møtte Nato-sjefen pressen. Foto: NATO

8. juni 2021 00:12 Sist oppdatert nå nettopp

Jens Stoltenberg og Joe Biden har snakket på telefon flere ganger siden presidenten ble tatt i ed 20. januar, men de har ikke hatt et fysisk møte før mandag.

Det startet kl. 22.30 norsk tid og fant sted på Det ovale kontor i vestfløyen i Det hvite hus.

På møtet diskuterte de to lederne blant annet det forestående Nato-toppmøtet, som finner sted 14. juni i Brussel.

– Vi er enige om at vi må styrke Nato, sa Stoltenberg etter møtet i et glohett Washington D.C.

– Jeg takket presidenten for hans sterke engasjement for translatlantiske bånd, sa Stoltenberg etter møtet med Biden. Foto: Øystein K. Langberg

Takket Biden

De diskuterte også Russland, Kina og sikkerhetsutfordringene som klimaendringer fører med seg.

– Jeg takket presidenten for hans sterke engasjement for translatlantiske bånd og for hans personlige lederskap, sa Stoltenberg.

Han la vekt på at Nato er til gunst både for USA og for Europa.

– Ingen andre stormakter har så mange venner og allierte som USA har i Nato.

Tidligere på dagen møtte Stoltenberg USAs forsvarsminister Lloyd Austin. Senere skal han møte Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

Ut på turné

Møtet mellom Biden og Stoltenberg markerer startskuddet for presidentens første utenlandsturné.

I løpet av den neste uken skal Biden delta på et G7-møte i Cornwall i Storbritannia og toppmøter med Nato og EU i Brussel.

Rundturen avsluttes i Genève i Sveits der Biden skal møte Russlands president Vladimir Putin.

Kontrast til Trump

Biden har lovet at han vil legge seg på en helt annen linje overfor sine europeiske allierte enn Trump. Biden har snakket om behovet for å «reetablere allianser» etter forgjengeren og skrytt av Stoltenbergs evne til å holde Nato sammen.

– Jeg vil takke deg for din ledelse og ditt personlige diplomati gjennom de siste årene. Du har vært uvurderlig, sa Biden i januar.

Trump kritiserte Nato i tidvis harde ordelag. Flere ganger truet han med å trekke USA ut av alliansen. Det gjorde toppmøtene til kaotiske affærer.

Trump mente at mange av de allierte i Europa snyltet på USA. Han presset hardt på for at de andre landene skulle øke forsvarsutgiftene.

I dag oppfyller 10 av de 30 medlemmene målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar. Da målet ble vedtatt i 2014, var det bare tre land som gjorde det.

– Europeiske allierte og Canada har økt forsvarsbudsjettene med 260 milliarder dollar siden 2014, sa Stoltenberg i Washingtong D.C. mandag.

