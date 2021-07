Motbakke for Londons nye severdighet

LONDON (The Washington Post): Londons nyeste turistattraksjon, en jordhaug til 35 millioner kroner, måtte stenge etter bare to dager.

Den nye attraksjonen Marble Arch Mound er oppført ved siden av triumfbuen Marble Arch.

Jennifer Hassan

15 minutter siden

Folk krever pengene tilbake etter besøk i den britiske hovedstadens nyeste severdighet. Myndighetene skrøt av at den skulle være et sted med «fantastisk utsikt» over Oxford Street og City.

Men prosjektet viser seg å være en uferdig, kunstig haug omgitt av byggestillaser. Simpelthen en overveldende, uhyrlig gjørmehaug.

Eierne av den 25 meter høye installasjonen tilbyr nå refusjon for inngangsbilletten. De kostet opp mot 100 kroner. De ansvarlige i kommunen innrømmer at prosjektet, Marble Arch Mound, ikke var helt ferdig, og har stengt hele anlegget for publikum inntil videre.

Statlige penger

Ifølge britiske medier har staten sprøytet inn nesten 25 millioner kroner i prosjektet. Det skulle gi London en «ny og meningsfylt opplevelse». Før åpningen tidligere denne uken lovet myndighetene at investeringen skulle bringe turistene tilbake til hjertet av London. Over ett år med strenge koronatiltak har lagt sentrumsgater øde. Viruset har kostet nesten 130.000 briter livet.

En av kritikerne har omtalt haugen ved Marble Arch som en «kostbar øvelse i meningsløshet».

Løv, rusk og rask

Problemene med haugen kom i fokus for fullt da frilans-konsulent Dan Barker besøkte stedet. Han dokumenterte sine funn på Twitter. Mange av følgerne hans synes meldingene er både underholdende og informative. Andre ser på dem som en advarsel: Kanskje best å skygge unna stedet inntil videre.

Barker sammenlignet en kunstnerisk plantegning av haugen med virkeligheten. «Disse skissene vil aldri stemme overens med virkeligheten, men de kan kanskje rydde opp lite grann i området.»

Deretter la han ut fotografier av «360-grads utsikten» som er skjemmet av trær med tungt løvverk og områder «fulle av rusk og rask».

– Verste jeg har gjort

I en uttalelse erkjenner byrådet i City of Westminster at «visse deler» av severdigheten ikke er klar for gjester. Alle som er misfornøyd med besøket har fått tilbud om å få pengene tilbake – eller gratis inngangsbillett så snart anlegget er i satt i stand.

En bølge av skuffede besøkende gikk ut i sosiale medier for å dele sine opplevelser.

– Javel, Marble Arch-haugen ser ikke ut som det skulle, men dette virker som en merkelig haug å dø på, det vil si forsvare et galt standpunkt til det ytterste, spøker en bruker.

En annen laster opp en serie bilder fra besøket på Marble Arch-haugen:

– Dette er det verste jeg noensinne har gjort i London.

Arkitekter ber om tid

Mens noen ser det humoristiske ved Londons nye gjørmehaug, har andre kalt hele prosjektet for en katastrofal pengesløsing.

Haugen ble planlagt for å by folk et utsiktspunkt ved Marble Arch, den hvite triumfbuen nær Hyde Park.

Fakta Marble Arch Monumentet, med sine skulpturer og søyler i italiensk marmor, ble fullført i 1833. Opprinnelig var det meningen at det skulle bli et formelt inngangsparti til Buckingham Palace. Men i 1850 ble monumentet flyttet til sin nåværende plass ved Cumberland Gate, fordi det ikke var staselig nok til å tjene som inngang til det kongelige slott. I stedet fungerte Marble Arch som hovedport til Hyde Park, inntil veiene ble utvidet i 1960-årene. Da ble byggverket ytterligere isolert fra den kongelige parken. Ti år senere ble monumentet formelt fredet. Vis mer

MVRDV, det nederlandske arkitektfirmaet som står bak Marble Arch-haugen, forsvarer prosjektet. De ber nå folk om å gi severdigheten – og naturen – litt tid.

Firmaet skriver om seg selv at de skaper «gode og eventyrlige steder». De sier at kaoset i London skyldes byens «utfordrende vær» og uforutsigbare forhold for plantene. Ifølge avisen Daily Mail lover de at opplevelsen på den kunstige haugen «vil bli bedre».

Blant turister og London-boere råder det imidlertid betydelig forvirring om hvorfor prosjektet i det hele tatt ble satt i gang.

– Hvorfor skal jeg betale for å gå oppover en bakke, uttalte en mann til BBC.

En annen sa nølende: – Jeg ville gått, hvis det var gratis.

Norsk enerett: Aftenposten