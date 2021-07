Fredssamtaler mellom den afghanske regjeringen og Taliban starter opp i Doha

Tre medlemmer av Talibans politiske avdeling avbildet i Moskva tidligere i juli. Foto: Aleksander Zemlianitsjenko / AP / NTB

Representanter for den afghanske regjeringen og Taliban starter lørdag på nytt opp med samtaler i Doha i Qatar, opplyser partene til DPA.

NTB-DPA

8 minutter siden

En seremoni var planlagt å starte klokken 11.30 lørdag formiddag, opplyser talsperson Faraidoon Khwazoon for Afghanistans høyråd for nasjonal forsoning.

Abdullah Abdullah, som har ansvaret for fredsforhandlingene med Taliban, leder den afghanske delegasjonen. Talibans delegasjon er representert av mulla Abdul Ghani Baradar, en av opprørsbevegelsens grunnleggere.

Qatars spesialutsending for bekjempelse av terrorisme og konfliktmegling, Mutlaq Majed al-Qathani, skal innlede møtet, ifølge Khwazoon.

Håper på fortgang

Regjeringen ventes å ta opp viktige spørsmål som politisk deltakelse, grunnloven og våpenhvile. Samtalene startet i september 2020, men har ikke ført fram. Partene har møttes med jevne mellomrom de siste månedene.

Tidligere president Hamid Karzai skulle etter planen dra til Doha, men har blitt igjen i Kabul, skriver AP.

– Delegasjonen er her for å snakke til begge sider, veilede dem og støtte regjeringen i å få fart på samtalene og progresjonen, sier Najia Anwari, talsperson for den afghanske delegasjonen.

– Klare

Taliban har vært på offensiven etter at USA og Nato starter tilbaketrekkingen fra Afghanistan.

Opprørerne hevder nå å kontrollere 85 prosent av landet, og regjeringen i Kabul sitter igjen med lite annet enn en samling med provinshovedsteder som stort sett må få forsyninger og forsterkninger luftveien.

– Vi er klare for dialog, samtaler og forhandlinger, og vår prioritet er å løse problemene gjennom dialog, sier Taliban-talsperson Muhamad Naeem til Al Jazeera før lørdagens samtaler.

Våpenhvile

Tidligere i uken tilbød Taliban tre måneders våpenhvile mot at den afghanske regjeringen løslater rundt 7.000 opprørere som holdes fanget, opplyste regjeringens forhandlingsleder.

Taliban har også krevd at lederne deres fjernes fra FNs svarteliste, sa Nader Nadery.

Torsdag inngikk opprørerne en våpenhvile med myndighetene i den vestlige Badghis-provinsen.