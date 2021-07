Reparasjoner pågår for full maskin. Samtidig varsles nye evakueringer.

AHRWEILER/NORDRHEIN-WESTFALEN (Aftenposten): Funn av døde. Leteaksjoner. Øl i solnedgangen. Tyskland står overfor en enorm ryddejobb.

Brannvesenet jobber gjennom natten i for å få unna de verste ødeleggelsene Bad Neuenenahr. Knappe 24 timer før var flommen på sitt verste. Redningshelikopter surrer over byen i søket etter overlevende. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nå nettopp

En bok med tittelen «Koronapandemien. Alt du trenger å vite», stikker opp fra gjørmen i den flomraserte byen.

Men covid-19, som har herjet i godt over et og et halvt år, er langt fra folks bekymringer i Tysklands navle. Stormen «Bernd» inntok landet denne uken. Siden onsdag har kraftige oversvømmelser ført til kaos i en rekke delstater. Hittil er over 150 mennesker meldt døde. Over 100.000 mangler strøm. Tusenvis er evakuert.

Særlig byer og mindre tettsteder i midten av landet er hardt rammet.

Men selv der flomfaren fortsatt lyser rødt, er forskjellene store.

Fløyet ut med helikopter

I Morenhoven har innbyggerne satt møbler skadet av oversvømmelse på gaten. En knapp kjøretur på fire minutter unna sitter de lokale utenfor puben og drikker øl. Her står ingen halvtørkede sofaer eller tomme bokhyller på gaten.

Eiendeler står gatelangs i den forlatte byen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Folk ble fløyet ut med helikopter. De kunne ikke ta med noen ting, forteller en ung gutt som lener seg på gjerdet til huset sitt.

– Ble folk evakuert her?

– Nei, her har det ikke skjedd noe. Men lenger ned i veien er det veldig ille, sier han, og vifter med hånden.

Evakuerte på lørdag

12 minutters kjøring unna ligger byen Reinbach. Den er sperret av.

Innbyggerne evakueres til områdene rundt. Ingen slipper inn, sier politikonstablene som vokter landeveiene inn dit.

Veiene inn til Reinbach var stengt lørdag ettermiddag. Innbyggere ble evakuert. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Hvor ille det kan bli der, er det ingen som vet.

Kanskje blir det flere dager før de kan sove i egen seng. Kanskje senker vannet seg, så folk kan dra hjem i morgen.

En halvtimes kjøretur unna, har skaden allerede skjedd.

Trodde ikke noe slikt kunne skje

Mange av innbyggerne der vil snakke om det de har sett. Og det de har mistet. Men folk er skeptiske til å få navnet sitt på trykk.

Både tysk og utenlandsk presse har inntatt de rammede byene. Noen steder står TV-team nærmest på annethvert gatehjørne, der skadene er verst.

Grusomme nyheter ser de lokale som bor der hele tiden. Tanken på at det er deres egne gater som lyser opp skjermen, er likevel vanskelig å ta innover seg.

I sentrum av byen er de fleste butikkene smadret av flommen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

– Vi trodde aldri noe slikt kunne skje her. Med oss, sier de fleste Aftenposten snakker med.

Lørdag kveld er det en gruppe naboer som nikker idet en av dem sier det. De har satt opp langbord i gaten de deler i byen Bad Neuenenahr. Utenfor hvert hus står møbler og eiendelen de tidligere hadde i nederste etasje.

Alles kjellere er oversvømt.

En rekke eiendeler kommer til å måtte erstattes på grunn av flommen. Milliarder av kroner vil kreves for å gjenoppbygge de skadede områdene, ifølge estimater. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Butikken ble oversvømt

Men denne lørdags kvelden skyver de bekymringene til side for et par timer. Øl, vin og chips danderer bordet. Praten sitter løst.

– Det vi har opplevd er ingenting. Mange har det mye, mye verre. Vi er bare glade for å være i live, sier de.

Det til tross for at smykkebutikken til en av dem er totalvraket. Flomvannet nådde helt opp til taket i butikken. Den ligger i sentrum av byen, hvor er skadene verst.

Lokale innbyggere forsøker å få unna de verste skadene i Bad Neuenenahr. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Der fortsetter arbeidet gjennom natten.

Rykter om savnede som finnes

Lyden av aggregater på full guffe uler gjennom luften.

Men ikke alle steder. I byens kjerne er vannet fremdeles for høyt til å sette inn elektriske nødløsninger.

Foto: Ketil Blom Haugstulen / e-mail

Innbyggerne vandrer gjennom mørket med lommelykter. En av dem, 35 år gamle «Markus», forteller at en ung kvinne ble funnet i en bil i et garasjehus i dag. Død.

Hun skulle ha forsøkt å kjøre vekk da vannet traff byen for fullt. Men da det først skjedde, talte hver minutt. Han kjente henne ikke, men visste hvem hun var.

Selv så han på nært hold hvor dyrebar tiden var, da elven flommet over for fullt.

Knuste biler er blitt et hverdagssyn i byen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Oversvømt på få minutter

Han hjalp noen bekjente i forsøk på å berge restauranten deres. Idet flomvannet begynte å renne inn, løp han opp i andre etasje for å fikse noe. Kun et par minutter etter var han tilbake. Da han kom tilbake, hadde vannet mer enn doblet seg.

De siste dagen har Markus hjulpet venner og bekjente så godt han kan. Han har bare bodd i byen i fem år. Jobb og studier har gjort det vanskelig for 35-åringen å bli kjent med dem som bor rundt ham.

De siste 24 timene føles det som har han møtt alle, forteller han.

Mange av byggene nærmest elven er forlatt på grunn av skadeomfanget. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Da han først flyttet hit i 2016, ble byen også rammet av oversvømmelse. Det kan ikke sammenlignes med det som skjer nå.

– Jeg har sett flom før, sier han, og ser utover mot kasinoet, som står halvsmadret langs elven.

– Men dette er noe helt annet.

Foto: Ketil Blom Haugstulen Brannvesenet jobber gjennom natten for å få unna de verste ødeleggelsene. Vann pumpes ut av hus som fremdeles er oversvømt. Store hull gaper i Bad Neuenenahrs hovedgater.

Flere evakueringer

Natt til søndag forverret uværet seg lenger øst i Tyskland. Unntakssituasjon er innført en rekke steder.

I Bayern er innbyggere evakuert fra husene sine, melder den tyske avisen Bild.

Regnfallet startet lørdag formiddag. Gjennom dagen eskalerte situasjonen. Minst én person døde som følge av flommen og jordras, skriver Spiegel.

Også delstaten Sachsen ble rammet av flom lørdag kveld. 100 liter nedbør pr. kvadratmeter ble målt da regnet var på det verste.

Søndag morgen ble det bekreftet at 156 omkommet i Tyskland. Totalt har 183 dødd i Europa av stormen så langt.