Koronasmitten har økt med 50 prosent i Florida

Antall smittetilfeller i Florida i USA har økt med 50 prosent denne uken, og det ble registrert mer enn 110.000 nye koronasmittede i delstaten.

Den siste uken er det registrert mer enn 110.000 tilfeller av covid-19 i Florida. Delstaten står for en femtedel av smittetallene i USA.

NTB-AP

7 minutter siden

En femtedel av alle nye smittetilfeller i USA kommer fra Florida, som har opplevd seks uker med smitteøkning, opplyser delstatens helsemyndigheter.

Den siste uken ble det registrert mer enn 110.000 tilfeller, opp fra 73.000 forrige uke. Det er elleve ganger flere enn det som ble rapportert i starten av juni. Smittetallet er nå på nivå med det som ble meldt i januar, før vaksineringen startet for alvor.

Antall sykehusinnleggelser nærmer seg fjorårets toppnivå, melder Floridas sykehusforening. Mer enn 9.300 er for tiden innlagt på sykehus, opp fra 1.845 for en måned siden. Florida har flere innlagte på sykehus pr. innbygger enn noen annen delstat.

Nekter å innføre munnbind-krav

I alt 409 koronasmittede døde i Florida i uken som gikk, og dermed har det samlede dødstallet oversteget 39.000 siden mars i fjor.

Oppdateringen kom kort tid etter at guvernør Ron DeSantis nektet skolene i delstaten å innføre munnbindkrav for elever som vender tilbake til klasserommene i august.

– Jeg har tre små barn. Min kone og jeg kommer ikke til å bruke munnbind med barna. Jeg vil se dem smile og ha det gøy, sa DeSantis på en pressekonferanse fredag.

Han påsto at det ikke finnes bevis for at munnbind hindrer spredning av covid-19 blant elever og ansatte. Det er helt i strid med retningslinjene fra det amerikanske folkehelseinstituttet CDC som anbefaler munnbind innendørs for alle lærere, ansatte, elever uavhengig av vaksinestatus.

DeSantis mener smitteøkningen skyldes sesongvariasjoner – det varme været gjør at flere er innendørs, og klimaanleggene sirkulerer viruses.

Guvernør Ron DeSantis påstår at det ikke finnes bevis for at munnbind hindrer spredning av covid-19 blant elever og ansatte.

Kritiseres

Rundt 60 prosent av innbyggerne i delstaten over 12 år er vaksinert. Det gjør at Florida havner midt på treet målt mot andre staters vaksineinnsats.

Guvernørens kritikere sier hans uvilje mot å påby bruk av munnbind setter helsen til elever og ansatte i fare.

– Vi vet at bruk av munnbind er en enkel og effektiv måte å hindre smittespredning på, og fra et medisinsk ståsted gir det ikke mening å fraråde bruken av dem, sier lege Bernard Ashby, leder for Floridas komité for vern av helsevesenet.

Delstatens lærerorganisasjon sier guvernøren bør overlate avgjørelsen til lokale myndigheter i stedet for å innføre en vidstrakt forordning.