Krigen i Ukraina: Dette skjedde den 22. mars.

Den russiske invasjonen av Ukraina har snart pågått i fire uker. Det som russerne trodde skulle bli en rask og enkel seier, har utviklet seg til å bli en langdryg og blodig krig. Dette har skjedd i dag.

Slavet Chikov dekker til vinduene med plast i leiligheten i Kyiv. Glassene er knust etter russisk bombing de foregående dagene.

Status 22. mars er at kampene fortsatt foregår på tre hovedfronter. Den ene nordover fra Krim og videre mot øst, mot Mariupol, og nordvest i retning Kherson.

De to andre er fra grensen til Russland/Hviterussland og sørover i retning hovedstaden Kyiv. Her forsøker russiske styrker å ta seg inn både fra øst og vest.

Dette er tre hovedpunkter fra krigen tirsdag 22. mars:

Russerne har det siste døgnet ikke klart å avansere i retning Kyiv.

Ukrainerne er på offensiven og tar tilbake tapt terreng.

Zelensky er villig til å legge bort Nato-søknaden for å få fred.

– Russerne drevet tilbake

Natt til tirsdag ble russiske soldater drevet ut av byen Makariv, cirka 60 kilometer vest for hovedstaden. Det hevder ukrainske regjeringsstyrker. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Russland hevder på sin side at russiske og russisk-allierte styrker har rykket frem og erobret ytterligere ukrainsk territorium.

USA mener de ser tegn til at ukrainske styrker er blitt mer offensive. Formålet er å gjenvinne områder fra de russiske styrkene, mener det amerikanske forsvarsdepartementet.

Står fast

Samtidig står russiske soldater fremdeles fast nordvest for Kyiv. I stedet for å rykke nærmere sentrum, skyter de daglig med missiler fra stor avstand.

Senest mandag ble et kjøpesenter i byen truffet. Åtte mennesker ble drept i angrepet.

Russerne avanserer ikke mot Kyiv, men skyter daglig med missiler fra lang distanse mot hovedstaden.

De russiske soldatene som står nærmest Kyiv, befinner seg nordvest i forstedene Butsja og Irpin. Områdene ligger cirka 25 kilometer fra sentrum av Kyiv og her har det vært kamper i flere uker.

– Dårlige forsyningslinjer

Ifølge ukrainske myndigheter er russernes forsyningslinjer i ferd med å kollapse på østfronten. Der skal de angivelig bare ha igjen ammunisjon og drivstoff for tre dager. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

I Mariupol er det ifølge ukrainske myndigheter minst 100 000 sivile som ønsker å flykte. Det er umulig grunnet mangel på trygge korridorer ut av byen. Situasjonen i byen er prekær.

Det er 100 000 sivile som ønsker å flykte fra Mariupol, men de mangler trygge korridorer ut av byen, ifølge ukrainske myndigheter.

Kherson er nesten tom for mat og medisiner, sier talsperson for det ukrainske utenriksdepartementet, Oleg Nikolenko. Byen har vært under russiske styrkers kontroll i omtrent to uker.

Dropper Nato-søknad

President Volodymyr Zelenskyj har sagt seg villig til å droppe en Nato-søknad i bytte mot våpenhvile, russisk tilbaketrekning og garantier for Ukrainas sikkerhet. I et intervju med ukrainske TV-kanaler, omtaler han forslaget som et kompromiss både Vesten, Russland og Ukraina kan gå med på.

Volodymyr Zelenskyj har sagt seg villig til å droppe en Nato-søknad i bytte mot våpenhvile og russisk tilbaketrekning.

Zelenskyj gjentok også oppfordringen til direkte samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Med mindre han møter Putin, er det umulig å forstå om Russland i det hele tatt ønsker å stoppe krigen, sa den ukrainske presidenten.

Kilder fra Nato og USA sier til CNN at Hviterussland forbereder seg på å slutte seg til Russlands krigføring i Ukraina. En Nato-kilde mener det blir mer og mer sannsynlig at Hviterussland vil gå inn i konflikten.

USA er i tillegg bekymret for bruk av andre typer våpen i krigen.

USAs president Joe Biden sier «det er tydelig» at Russland vurderer å bruke kjemiske eller biologiske våpen i Ukraina. Han sier Putin er «trengt opp i et hjørne» og advarer om en kraftig respons fra Vesten, dersom den russiske presidenten tyr til den slags våpen.