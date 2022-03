Norge: Russisk resolusjonsforslag er en distraksjon

Russlands resolusjonsforslag om den humanitære situasjonen i Ukraina ble avvist i FNs sikkerhetsråd. Norges FN-ambassadør kaller forslaget en distraksjon.

Norges FN-ambassadør Mona Juul under et tidligere møte i FNs sikkerhetsråd 25 februar.

NTB-AP

Nå nettopp

Resolusjonsforslaget nevner ikke den russiske krigføringen i Ukraina, men anerkjenner at Ukraina har et stort behov for humanitær hjelp.

Etter mye fram og tilbake ble avstemningen gjennomført ved 22-tiden onsdag kveld norsk tid. 13 av rådets 15 medlemsland, deriblant Norge, avsto fra å stemme. Kun Kina og Russland stemte for.

En resolusjon må få minst ni ja-stemmer for å bli vedtatt og ingen nei fra de fem vetomaktene.

Kinas FN-ambassadør Zhang Jun var den eneste i tillegg til Russland som stemte ja til det russiske resolusjonsforslaget. Forslaget omhandlet den humanitære situasjonen i Ukraina men uten å nevne Russlands krigføring i landet.

– Ingen nøytral tekst

I et innlegg før avstemningen rettet Norges FN-ambassadør Mona Juul kraftig kritikk mot at Russland i det hele tatt fremmet forslaget.

– Det vi har foran oss i dag, er ikke en nøytral og balansert humanitær resolusjon. Det er en distraksjon, sa hun, ifølge Norges FN-delegasjon.

Juul understreket at Russland har makt til å stanse lidelsene.

– Hvis Russland er opptatt av å beskytte sivile i Ukraina, kan de stanse denne meningsløse krigen, fastslo hun.

Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia var av en annen oppfatning.

– Hvis vestlige land virkelig var opptatt av den humanitære situasjonen, så ville de vist det ved å stemme for Russlands resolusjon, sa Nebenzia, men uten å overbevise andre enn Kina.

Ukrainsk forslag

Det russiske forslaget ble lagt fram samme dag som FNs hovedforsamling startet diskusjonen om et resolusjonsforslag fra Ukraina, som støttes av nesten 100 andre land. Teksten fastslår at det er den russiske krigføringen som har ført til den humanitære krisen i Ukraina.

Sør-Afrika har fremmet et alternativt forslag. Det er likelydende med det russiske forslaget i FNs sikkerhetsråd og nevner ikke den russiske invasjonen.