Dette skjedde i Ukraina i natt: Ukraina sier russiske styrker trekker seg tilbake ved Kyiv

I flere uker har hverken Russland eller Ukraina klart å sikre seg store seire i krigen. Men nå sier Ukraina at russiske styrker trekker seg tilbake på flere fronter. Her er de viktigste nyhetene fra Ukraina natt til mandag.

Ruiner ligger igjen etter krigens herjinger i Byshiv i utkanten av Kyiv søndag.

28. mars 2022 06:55 Sist oppdatert nå nettopp

24. februar invaderte Russland Ukraina. Søndag kveld og natt til mandag fortsatte Russland å sende raketter mot ukrainske byer, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Samtidig skal russiske styrker ha blitt trukket tilbake fra Kyiv-regionen og inn i Hviterussland. Det er typisk for militærenheter som er blitt påført betydelige tap, står det i en oppdatering fra generalstaben i Ukraina. Det melder BBC.

Generalstaben sier også at antallet militærenheter som flyttes fra Russland og inn i Ukraina, har gått ned.

Ukrainsk etterretning hevder imidlertid at Russland er i gang med å sende nye missiler til utskytningsramper i Hviterussland. De tar dette som et tegn på at Russland forbereder nye angrep.

Vellykket ukrainsk fremrykking rundt Kharkiv

Ukrainske soldater skal også ha slått tilbake russiske styrker rundt byen Kharkiv øst i landet. Det sier den regionale militærlederen Oleh Synegubov.

– Vi driver okkupantene tilbake i retning den russiske grensen, sier Synegubov.

Han sier at en boligbygning ble truffet av russiske luftangrep i landsbyen Oskil i Izium-regionen søndag. En familie på fire ble drept. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Små skilt er satt opp på en massegrav i Ukrainas nest største by Kharkiv nordøst i landet lørdag.

Video av mishandling av russiske krigsfanger vekker oppsikt

I en nesten seks minutter lang video kan man høre ukrainske soldater si at de har tatt til fange en russisk rekognoseringsgruppe i Olkhovka i Kharkiv. Videoen viser angivelig at ukrainske soldater skyter russiske krigsfanger i knærne, melder CNN.

Nå lover Ukraina å granske saken.

– Regjeringen tar dette på stort alvor, og det blir igangsatt umiddelbar etterforskning, sier Oleksiyj Arestovytsj. Han er én av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivere.

Ukraina har ikke tilgang maritime handelsveier

Russiske krigsskip blokkerer Ukrainas kyst. Dermed har Ukraina blitt avskåret fra internasjonal maritim handel, mener Storbritannia.

Før helga klarte Ukraina å ødelegge et russisk landingsfartøy i Berdjansk, vest for Mariupol. Det kan ha ødelagt Russlands evne til å gjennomføre operasjoner nær den ukrainske kysten, står det videre i vurderingen.

Røyk og flammer veltet opp etter at et russisk krigsskip 24. mars ble sprengt i Berdjansk.

Ny runde med forhandlinger

I løpet av uken skal ukrainske og russiske representanter møtes i Tyrkia. Det er uklart om forhandlingene starter mandag eller tirsdag.

De ukrainske kravene er uendret. Ukraina krever fortsatt våpenhvile, tilbaketrekning av de russiske styrkene og sikkerhetsgarantier. Det sier president Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak til det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform.

