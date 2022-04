Verden fordømmer blodig angrep på sivile ved togstasjon

FN, EU og statsledere fra en lang rekke land fordømmer missilangrepet mot sivile på togstasjonen i ukrainske Kramatorsk. Minst 50 mennesker ble drept.

Barnevogner og barns bagasje sto igjen på perrongen etter at de drepte var båret bort fra åstedet for angrepet fredag.

Én time siden

Fredag ble minst 50 mennesker drept da raketter slo ned ved en travel togstasjon i Kramatorsk øst i Ukraina. Fem av de døde skal være barn, ifølge flere medier.

I tillegg kommer mange skadede.

Russland var raskt ute og hevdet at de var uten skyld. President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov hevdet at russerne ikke bruker den typen raketter som rammet togstasjonen.

– Ingen operasjoner fant sted eller var planlagt i Kramatorsk i dag, sa han.

Den ukrainske etterretningstjenesten SBU var raskt ute og ga russerne skylden.

Ledere fra hele verden fordømmer nå Russland for angrepet.

Biden legger skylden på Russland

USAs president Joe Biden virker ikke å være i tvil om hvem som har skylden.

«Angrepet på en togstasjon i Ukraina er nok en forferdelig grusomhet Russland har begått, ved å angripe sivile som prøvde å evakuere og komme seg i sikkerhet», skriver Biden på Twitter.

Han får følge av flere ledere for Nato-land.

Fredag diskuterte Olaf Scholz og Boris Johnson russernes krig i Ukraina.

Johnson og Scholz

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz var på besøk hos sin britiske kollega Boris Johnson fredag.

Etter møtet sa Johnson at russerne gjorde seg skyldig i krigsforbrytelser:

– Det er en krigsforbrytelse å angripe sivile på den måten, sa han.

Johnson føyde til at forbrytelsene hverken skal glemmes eller forbli ustraffet. Han mener at det som nå blir kjent viser «hvor dypt Putins hær, som en gang var respektert, har sunket».

Noen har skrevet «Til barna» på russisk på en av rakettene som ble skutt mot togstasjonen i Kramatorsk.

Scholz stemmer i og kaller angrepet «fryktelig». Han la til at Tyskland jobber på høygir for å bli uavhengig av russisk energi. Han håper å finne alternativer til russisk olje i løpet av året.

Støtter etterforskning

Frankrikes president Emmanuel Macron kaller angrepet avskyelig. Han sier at Frankrike vil «støtte etterforskningen for at rettferdigheten skal skje fyllest».

– Ukrainske sivile flykter for å komme seg unna det verste, sa han.

Presidenten sa at dette var ubevæpnede mennesker, som ble drept mens de dro på barnevogner og bagasje for å komme seg unna krigen.

Tyrkia har forsøkt å spille en meglerrolle i krigen. Fredag sa det tyrkiske utenriksdepartementet at regjeringen reagerte med stor sorg. I uttalelsen legges det vekt på at man nå må få på plass humanitære korridorer for at sivile kan evakueres.

Den regjeringsvennlige avisen Daily Sabah siterer ukrainske myndigheter som sier at rakettene var russiske. Så føyes det til at russerne benekter at de står bak angrepet.

Fredag var EU-president Ursula von der Leyen i Butsja, hvor russiske soldater er anklaget for å ha drept mange sivile.

FN kaller det lovbrudd

FN fordømmer det de kaller «rapporter om et russisk rakettangrep».

Via en talsperson sier generalsekretær António Guterres at angrep mot sivile og sivil infrastruktur er «grov krenkelse» av internasjonal lov. Han fortsatte med å si at angrepet er totalt uakseptabelt.

FN krever at angrepet etterforskes. I en uttalelse skriver organisasjonen at det var kjent at stasjonen var viktig for evakuering av sivile.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Ukraina fredag. Blant annet var hun i Butsja og så på ødeleggelsene etter den russiske okkupasjonen.

Hun reiste sammen med EUs «utenriksminister» Josep Borrell.

Han er ikke i tvil om at russerne står bak angrepet. Borrell skriver på Twitter at han fordømmer angrepet, og at EU står bak Ukrainas kamp for «felles verdier».