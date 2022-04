Flere politikere vil sende mer våpen til Ukraina. Men de vil ikke sette en grense for hvor langt Putin kan gå.

Ukraina vil ha tre ting: Våpen, våpen og våpen. Nå åpner flere norske politikere for å trappe opp norske bidrag til Ukrainas kamp mot Russlands krigføring.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier til Aftenposten at Norge vurderer våpenforespørslene fra Ukraina fortløpende.

Til nå har Norge sendt rundt 4000 panservernvåpen av typen M72 til Ukraina. M72 bæres på skulderen og brukes til å skade eller ødelegge pansrede kjøretøy.

Men Ukraina sier de trenger mer for å slå tilbake mot Russlands angrepskrig i landet.

– Det er bare tre ting på listen: Våpen, våpen og våpen, sa den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba da han møtte EUs utenriksministre i Brussel torsdag.

Fredag ble minst 50 mennesker og over 100 skadet da missiler traff sivile på flukt i Kramatorsk i Ukraina. Det skjer kort tid etter at bildene av sivile drap fra Butsja gikk verden rundt.

Trolig har Russlands krigføring i Ukraina kostet flere tusen liv i løpet av kun seks uker.

Likviderte sivile ble funnet på gater, fortauer og i hager i den ukrainske byen Butsja da russiske styrker trakk seg ut.

Aftenposten har spurt partiene i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget om det finnes en grense for hvor mye Russland kan tillate seg før Norge trapper opp sine bidrag.

Partiene svarer at de vil sende mer våpen, men er forsiktige med å tegne opp røde linjer. Det vil heller ikke utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Vi kan ikke kommentere eventualiteter, særlig nå i en krigssituasjon. Vi diskuterer ulike typer våpenhjelp, samtidig innførte EU nye sanksjoner i dag. Det er viktig å holde presset oppe, sier hun.

Krysset de fleste røde linjer

– Putin har allerede krysset de aller fleste røde linjer, sier Venstre-leder og medlem i Stortingets utenriks- og forsvarskomité Guri Melby til Aftenposten.

Venstre-leder Guri Melby mener Putin har krysset det som er av grenser. Men vil være forsiktig med å sette spesifikke røde linjer.

Melby mener man likevel bør være forsiktig med å sette spesifikke grenser. Det kan gi Russland «carte blanche» til å begå krigsforbrytelser opp til en viss terskel. Den muligheten bør man ikke gi ham, mener Melby.

– Når det gjelder våpen, er jeg helt enig med min liberale partifelle i Estland, statsminister Kaja Kallas, som sier at Norge bør levere mer våpen som Ukraina etterspør. Norge har fremdeles levert relativt få våpen, og ingen penger slik at ukrainerne selv kan kjøpe det de trenger for å forsvare friheten vår.

Listhaug: Må bevare Norges forsvarsevne

Leder av Fremskrittspartiet, Sylvi Listhaug, vil også sende våpen til Ukraina. Men den eneste grensen hun vil sette nå, er grensene for hvor mye våpenleveransene kan gå utover Norge.

– Frp støtter å sende våpen til Ukraina, så lenge det ikke svekker vår egen forsvarsevne, svarer Listhaug, som også sitter i utenriks- og forsvarskomiteen.

Sylvi Listhaug under en demonstrasjon utenfor stortinget to dager etter krigens utbrudd.

Frp vil gi Ukraina én milliard kroner til våpenkjøp, slik at de selv kan anskaffe våpnene de trenger, opplyser Frp-lederen. Hva slags våpen Norge bør sende bør tas i dialog med Nato og etter militærfaglige råd, presiserer hun.

– Vi er alle sterkt berørt av de grufulle overgrepene som blitt begått mot den ukrainske sivilbefolkningen, men vi må også unngå at det eskalerer til en krig mellom Nato-land og Russland, sier Listhaug.

SV snudde torsdag

For Sosialistisk venstreparti (SV) var den siste tids utvikling nok til å snu i spørsmålet om våpenleveranser. Landsstyret i partiet gikk mot den første norske leveransen av panservernraketter i mars.

Torsdag vedtok partiet at de kan støtte fremtidige leveranser av defensive våpen til bruk i forsvaret av landet.

– Våpenhjelp kan være avgjørende for at Ukraina klarer å stå imot Putins aggresjon. Ukrainerne har rett til å forsvare seg selv, og det er nå først og fremst deres evne til dette som hindrer Putin i å gjennomføre sine planer. Derfor har SV kommet frem til at vi kan støtte at Norge bidrar, sa Audun Lysbakken etter landsstyremøtet.

Aftenposten har forsøkt å få Senterpartiets medlemmer i utenriks- og forsvarskomiteen i tale, men partiet viser til Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Forsvarsdepartementet opplyser til Aftenposten at dersom Norge skal gi flere våpen til Ukraina, så vil man ikke gå ut offentlig om dette før våpnene er på plass i Ukraina.

Høyre ønsker ikke å svare på Aftenpostens spørsmål.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj listet opp en ønskeliste for norske politikere forrige uke.

La frem ønskeliste

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til Stortinget via videolink den 30. mars. Da var han konkret på hva slags våpen han ønsket seg.

Rakettsystemet NASAMS.

Luftforsvarssystemet er utviklet av Norge og USA og brukes til å skyte ned fly, helikopter og raketter. Norge har bare to av dem selv. De står på Ørland Flystasjon. Ett av dem er på beredskap for Nato. Luftforsvaret og Hæren har i tillegg ett Nasams-batteri hver under oppbygging.

Rakettsystemet «Harpoon».

Antagelig siktet han til Naval Strike Missile (NSM), et sjømålsmissil og kryssermissil produsert av Kongsberg Defence Systems. Det ble utviklet med sikte på maritime mål, som for eksempel krigsskip, men det kan også brukes mot mål på land.

Uspesifiserte panservernvåpen.

Disse kan blant annet brukes mot beltevogner og pansrede kjøretøy. Norge har allerede gitt Ukraina 4000 M72 panservernvåpen. Dette er lette våpen som kan bæres av en enkelt soldat. Norge har også Javelin-raketter, et våpen som ukrainerne har brukt med stor effekt mot russerne. Gjennom 50 år har Norge også brukt Carl Gustav rekylfri kanon. Våpenet er blitt levert i stadig nyere versjoner.

Våpen som kan brukes mot artilleri.

Et NASAMS-batteri under en øvelse i 2016. De norske luftvernmissilene står på president Volodymyr Zelenskyjs ønskeliste.

Stum om våpentyper

Utenriksministeren har fått med seg Ukrainas ønskeliste.

– Vi vurderer forespørsler om våpen fortløpende. Men jeg kan ikke kommentere hva slags leveranser det eventuelt blir snakk om, sier Huitfeldt.

Torsdag var det Nato-møte i Brussel. Der deltok også den norske utenriksministeren. Ett av temaene var hvordan Nato kan sørge for bedre og mer samtidige leveranser av våpen til Ukraina.

Et annet var dokumentasjon av krigsforbrytelser, som for eksempel drap på sivile.

– Der har Den internasjonale straffedomstolen og FN viktige roller. Det sendes inn folk med god erfaring på dette, med mål om å avhøre folk som har vært utsatt for grusomhetene. Og å dokumentere ved hjelp av tekniske spor, sier Huitfeldt.