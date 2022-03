Zelenskyj mener Nato må sørge for flyforbud: – Gitt grønt lys til bombing

Journalister beskutt, Mariupol er avsperret og meldinger om eksplosjoner i Kyiv. Dette skjedde natt til lørdag og i morgentimene.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj adresserte Nato i en video sent fredag kveld.

Russland legger opp til en midlertidig våpenhvile fra klokken 08:00, norsk tid. Det skriver Reuters.

En tilsvarende melding kommer også fra det russiske nyhetsbyrået Tass, lørdag morgen.

Etter avtale med ukrainske myndigheter vil det bli opprettet humanitære korridorer for sivilbefolkningen i byene Mariuopol og Volnovakha under våpenhvilen, heter det.

Zelenskyj fordømmer Nato

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har i flere dager bedt Nato om en flyforbudssone over Ukraina. Fredag avviste Nato-leder Jens Stoltenberg dette ønsket, etter et møte med medlemslandenes utenriksministere.

Den eneste måten å håndheve et flyforbud over Ukraina på, vil være å sende kampfly. Det vil kunne kaste store deler av Europa ut i krig, advarte Stoltenberg.

Stoltenberg var tydelig på at Nato ikke er en del av konflikten, og at de hverken vil bidra med luft- eller bakkestyrker.

– Vi har et ansvar som Nato-allierte for å hindre at denne krigen eskalerer utenfor Ukraina, for det vil bli enda farligere og ødeleggende og forårsake enda mer menneskelig lidelse, sa Stoltenberg.

Zelenskyj fordømmer avgjørelsen i en videotale sent fredag kveld.

– I dag ga alliansens ledelse grønt lys til ytterligere bombing av ukrainske byer og landsbyer, ved å nekte å innføre en flyforbudssone.

– Alle menneskene som dør fra i dag, vil også dø på grunn av dere. På grunn av deres svakhet, på grunn av deres mangel på enhet, sier presidenten.

Mariupol avsperret

Den strategisk viktige havnebyen Mariupol sørøst i Ukraina er avsperret av russiske styrker, ifølge ordfører Vadym Boitsjenko.

Byen ligger nær frontlinjen for krigen i Donbas, som har rast siden 2014, og etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar har russiske styrker nærmet seg fra Krim i sør.

Det har vært kontinuerlige angrep fra russisk artilleri, og byen er blitt meldt å være omringet og avskåret fra alle forsyninger.

Etter flere dager med «hensynsløse» angrep, ber Boitsjenko om at det opprettes en humanitær korridor.

– Foreløpig ser vi etter løsninger på de humanitære problemene, og alle mulige måter å få Mariupol ut av blokaden, skriver han i en melding på Telegram.

Opprettelsen av humanitære korridorer er trukket frem fra ukrainsk hold som det viktigste emnet før en ny forhandlingsrunde med russerne lørdag.

Fredag så det slik ut i Kharkiv. Natt til Lørdag var det nye eksplosjoner i byen. Bildet er verifisert av Aftenposten.

Eksplosjoner i Kharkiv

Nettavisen Kyiv Independent melder om flere eksplosjoner i Kharkiv natt til lørdag.

Kyiv Independent tvitret at det var hørt flere eksplosjoner, og at innbyggere ble bedt om å søke tilflukt like før klokken 3 lokal tid.

Kharkiv er Ukrainas nest største by og hjem til 1,4 millioner innbyggere. Byen har vært utsatt for harde russiske angrep de siste dagene.

Ifølge Human Rights Watch har Russland ved tre anledninger brukt ulovlige klasebomber mot boligområder i byen. Kreml avviser dette.

Journalister beskutt

Fredag kveld ble det kjent at britiske journalister fra Sky News ble beskutt like utenfor Kyiv. Fem personer var på vei tilbake til hovedstaden da de ble beskutt.

To personer er truffet. Blant dem er korrespondent Stuart Ramsay og fotograf Richie Mockler. Ramsay ble såret, mens kulene som traff Mockler, stanset i beskyttelsesutstyret.

Ramsay beskriver i etterkant av hendelsen et smell under bilen. Like etter starter skytingen. Angrepet fortsetter etter at gruppen identifiserer seg som journalister.

Sky har senere blitt fortalt av ukrainske myndigheter at det var snakk om en russisk rekognoseringsenhet.

Journalistene klarte, trass i kuleregnet, å ta seg ut av bilen, og søkte senere tilflukt i et tomt varehus i nærheten.

Nærmer seg nytt atomkraftverk

Russiske styrker nærmer seg Ukrainas nest største atomkraftverk, ifølge USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield.

– Russiske styrker er nå omtrent 3 mil unna Ukrainas nest største atomkraftverk, og de nærmer seg stadig, sa hun i FN fredag, ifølge CNN.

Thomas-Greenfield navnga ikke kraftverket. Ifølge Energoatom, som har ansvar for Ukrainas atomkraftverk, ligger det nest største kraftverket, målt i kapasitet, i Mykolajiv oblast sør i landet.

– President Putin må stanse denne humanitære katastrofen ved å gjøre slutt på denne krigen og disse samvittighetsløse angrepene mot det ukrainske folk, sa Thomas-Greenfield videre.

Hun sa at faren for katastrofe fortsatt er overhengende etter at den «så vidt ble unngått» torsdag, med henvisning til brannen ved atomkraftverket Zaporizjzja. Brannen ved kraftverket, som ligger i den ukrainske byen Enerhodar, oppsto etter angrep fra russiske styrker.

