Opptil 20.000 ukrainske turister strandet på egyptiske hoteller

Krigen i Ukraina har ført til at en rekke ukrainske turister sitter strandet rundt om i verden. Mange vil hjem og kjempe.

En ukrainsk turist, på et egyptisk hotell ved Rødehavet, holder opp et skilt der det står «Stopp krig». Bildet er tatt 27. februar.

6 minutter siden

Rundt 20.000 ukrainske turister befinner seg for tiden på egyptiske hoteller. Det opplyser den ukrainske ambassaden i Egypts hovedstad Kairo til nyhetsbyrået Reuters.

Mange av dem ønsker å returnere til Ukraina for å kjempe imot de russiske styrkene, ifølge Reuters. Det er lettere sagt enn gjort.

De fleste turistene befinner seg ved de egyptiske feriestedene Sharm el-Sheikh og Hurghada ved Rødehavet, og i Marsa Allam lenger sør i landet.

Noen har allerede fløyet hjemover på egen hånd. Ambassaden samarbeider nå med egyptiske myndigheter og reisebyråer om å sette opp reiser tilbake til Ukrainas naboland for ukrainere som ønsker det, ifølge ambassadesjef Yevhen Zhupeyev.

«Mange ringer og ønsker å få komme tilbake for å kjempe imot de russiske soldatene», sier Zhupeyev til Reuters.

Ukrainske turister på egyptiske hoteller ringer hjem til nære og kjære i hjemlandet Ukraina.

Egypt stemte for FN-resolusjonen

Egypt har i utgangspunktet et nært forhold til Russland.

Men under FNs ekstraordinære generalforsamling onsdag, stemte Egypt for resolusjonen om å fordømme og kreve stans i Russlands invasjon av Ukraina.

141 av 193 medlemsland stemte for. 35 land lot være å stemme, deriblant Kina. Syria, Eritrea, Nord-Korea og Hviterussland stemte mot.

Egypt har også tilbudt de ukrainske flyktningene å bli boende på sine trestjerners hoteller så lenge de ønsker, ifølge Zhupeyev.

«Vi forventer at de europeiske landene gir oss grønt lys til å ta imot dem ... våre allierte der finner flyplasser som kan ta imot ukrainere fra Egypt», sier han.

Egypt har også tilbudt de ukrainske flyktningene å bli boende på sine hoteller så lenge de ønsker. Men mange av dem ønsker likevel å returnere til hjemlandet sitt.

2000 ukrainere og 15.000 russere

Egypt er ikke det eneste landet de ukrainske turistene sitter fast i. 2000 ukrainere sitter fast i Den dominikanske republikk. Det samme gjør nesten 15.000 russere.

Ifølge landets regjering har den inngått en avtale med hotellkjeder om at turistene kan bli boende til man har funnet en løsning.

Den karibiske øynasjonen er ett av få land som ikke har stengt grensene sine i forbindelse med pandemien. I 2021 kom det fem millioner turister til landet.

Ukrainas konsul i landet, Ilona Oleksandrivna, har hevdet at rundt 1200 ukrainere er blitt sparket ut av hotellene de bor på. Men nå sier en rådgiver at landets president Luis Abinader har lovet at de skal få bli boende selv om de ikke kan betale for seg.

EU, Storbritannia og Canada har stengt sine luftrom for russiske fly, noe som har fått Russland til å iverksette et lignende tiltak for fly fra vestlige land.