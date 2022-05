Kjølevognen er full av døde russiske soldater. Nå kjemper ukrainerne for «veien til livet».

Ved en landsby utenfor Kharkiv fyller ukrainerne nok en kjølevogn med døde russiske soldater. Hvordan går egentlig slaget nå om østlige Ukraina?

Ukrainske styrker går til motangrep ved Kharkiv. I en av de frigjorte byene bæres liket av en russisk soldat vekk. De døde russiske soldatene legges i en kjølevogn. Der ligger allerede 40 døde soldater.

25 minutter siden

Fire uker har gått siden Russland trappet opp angrepene i øst.

Mens verdens øyne var rettet mot militærparaden på Den røde plass 9. mai, satt guvernøren i Luhansk seg ned og skrev en desperat melding.

«Dagen i dag er avgjørende», skrev guvernøren Serhiy Gaidai på Telegram.

De russiske styrkene har klart å bryte gjennom ukrainske linjer på to viktige steder i slaget om Donbas.

«De vil ta fra oss «veien til livet», skrev Gaidai.

Veien som russerne rykker frem mot, er det siste, livsviktige knutepunktet til Luhansk. Vinner russerne veien, kan flere tusen ukrainske soldater bli omringet.

Det kan ende i at den siste ukrainsk-kontrollerte byen i Luhansk blir et nytt Mariupol.

Bildet viser et ødelagt russisk amfibiekjøretøy etter et mislykket angrep over elven Donetsk. Utenfor bildet ligger døde soldater i elven, hvor mange av de hardeste kampene i Donbas har pågått i april og mai. Nå har russerne klart å krysse Donetsk-elven på et viktig strategisk punkt.

Hvordan går krigen på bakken nå?

Nord ved Kharkiv har ukrainerne de siste dagene gått til motoffensiv og vunnet tilbake betydelige landområder.

Men samtidig har russerne klart å ta enkelte viktige, strategiske mål i Donbas. Det kan føre til at en ny ukrainsk by lider samme skjebne som Mariupol.

Her har kampene rast i 75 dager. De russiske styrkene har lidd store tap.

De siste ukene har de russiske styrkene teppebombet de ukrainske stillingene. Utallige angrep er slått tilbake.

Ved hjelp av pongtong-broer har russiske styrker klart å krysse den nordlige Donetsk-elven nordvest for Lysytsjansk.

I tillegg falt den lille byen Popasna lenger sør i helgen. Rent strategisk er Popasna viktig.

Det er det flere grunner til.

Guvernøren i Luhansk kaller denne veien for «livets vei». Det er ene veiforbindelse til de ukrainske styrkene som forsvarer de siste byene i Luhansk.

Hvorfor er dette viktig?

Krysningen av Donetsk-elven og erobringen av Popasna kan føre til at to viktige byer i Luhansk faller: Sievjerodonetsk og Lysytsjansk.

Dette er i praksis det administrative senteret i Luhansk for ukrainerne.

Russerne har nå to brohoder på vestsiden. Det er nettopp ved disse brohodene at partene har samlet mest styrker.

«Hvis de konsoliderer, kan de starte en offensiv og komme nærmere veien», skriver Luhansk-guvernøren Serhiy Gaidai.

«De vil ta fra oss «veien til livet», skrev guvernøren i Luhansk Serhiy Gaidai.

«Det vil stenge av Luhansk-regionen, og betyr at vi taper den siste veien til sikkerhet».

Da kan flere tusen ukrainske soldater bli omringet.

Popasna ligger på en høyde 244 meter over havet. Herfra kan russisk artilleri ramme et stort område.

Det er akkurat det som nå skjer.

Russiske bomber har ødelagt en rekke viktige mål og infrastruktur. Strøm- og gasslinjer er kuttet. 128.000 mennesker i 43 landsbyer mistet strømmen. Hver dag meldes om drepte sivile.

I tillegg er vannanlegget i Popasna ødelagt. Dermed forsvant vannet i et område som før krigen hadde en million mennesker på begge sider av fronten.

Donetsk-elven har i stor grad vært frontlinjen mellom de russiske og de ukrainske styrkene.

Ukrainerne har hatt tre brohoder på østlige side.

Ekspertene som trodde Russland ikke ville klare å fortsette angrepene lengre enn til 9. mai uten full mobilisering, tok feil.

Ukrainske styrker ved utsiktspunkt i Popasna, før de russiske styrkene angrep. Store deler av Popasna var ødelagt da russerne til slutt klarte å erobre byen i helgen. Herfra kan russisk artilleri nå langt. En bombet skole i landsbyen Bilokorvika i Luhansk. Et stort antall sivile ble drept. I ruinene av skolen graves en overlevende frem. Men de flest som søkte ly her, er døde.

Har Russland kjørt seg fast?

Selv om russerne har gjort noen viktige fremskritt, er Putin fortsatt langt unna målet om å ta hele Donetsk og Luhansk.

Den uavhengige russiske avisen Meduza peker på flere årsaker til det:

Frontlinjen er nå på om lag 600 kilometer. For å omringe de ukrainske styrkene, må russerne rykke frem ytterligere 120 kilometer med sårbare flanker på begge sider. Da må invasjonsstyrkene spre seg over 800 kilometer.

En så lang front har ikke de russiske styrkene nok mannskaper til å holde. Kreml har anslagsvis 100.000 soldater nå, fordelt på 80 bataljoner og styrker fra opprørsrepublikkene.

Hver russisk bataljon har om lag 700–900 mann, ti stridsvogner, pansrede kjøretøy og artilleri. Etter russisk militærteori kan en bataljon forsvare om lag to kilometer. Ut fra et slikt regnestykke trenger Putin nesten tre ganger flere soldater.

Dette var et argument for at flere analytikere trodde Putin ville erklære mobilisering i går 9. mai. Det samme mente den britiske forsvarsministeren. Det skjedde ikke.

En russisk stridsvogn skutt i stykker i kampene ved Izium, hvor russerne i flere uker har prøvd å slå seg gjennom de ukrainske linjene.

Det går sakte med knipetangmanøveren

Et annet viktig sted den siste måneden av krigen, har vært Izium.

For en måned siden etterlot Putins favorittavis Kosmolskaja Pravda liten tvil om hva som var planen.

«Våre styrker vil prøve å kutte Donetsk-styrkene i deler for å «koke dem i biter», skrev avisen.

Ukrainske journalister fikk i helgen komme på et sjeldent pressebesøk.

– Dette er de hardeste kampene vi har hatt hittil, fortalte den 23-årige troppssjefen Oleksandr til TV-stasjonen Hromadske. Han tjenestegjør i 93. mekaniserte brigade.

Han ville helst drevet manøverkrig, slik ukrainerne gjorde i starten av krigen. Da byttet de posisjoner hele tiden, og unngikk russisk artilleri.

Nå må de stå i stillingene. Russerne vet deres posisjoner med droner og patruljer. Hver dag blir de bombet. Hvis russerne bryter gjennom ved Izyum, kan de ukrainske styrkene bli fanget i en knipetangsmanøver.

– Det er det de prøver. Men jeg tviler på at de klarer det, sa Oleksandr. Argumentet er blant annet:

Russerne bruker mange ulike artillerisystemer. Og klarer ikke konsentrere ilden.

– Deres presisjon er ikke veldig god. Metoden er at de bomber i kvadratiske klynger, forteller en sersjant. – De skyter overalt. Derfor treffer de ikke.

De ukrainske soldatene er også godt utrustet til nattlige kamper.

– De prøver hver dag. Det starter om natten og fortsetter til morgenen. De har null sjanse til å komme gjennom, sa soldaten Andrej til Hromadske.

Kan vinne slaget, men tape strategisk?

Både britisk etterretning og Institute of War mener det store bildet fortsatt er det samme:

Krigen går Ukrainas vei.

Argumentet er at slaget om Donbas, i likhet med slaget om Kyiv, har vist at ukrainerne stort sett er i stand til å stoppe russerne.

Nå har den ukrainske hæren i tillegg vist at de kan sette inn en større offensiv. Det ukrainske motangrepet har bundet opp 19 russiske bataljoner, som nå kan bli satt inn i et motangrep.

Da de russiske styrkene trakk seg tilbake mot grensen til Russland, ødela de flere broer.

– Den russiske generalstaben mislykkes, og de vet det, sa den britiske forsvarsministeren Ben Wallace mandag.

– Ukraina har en sjanse til å vinne denne krigen, sa Jennifer Cafarella, stabssjef ved Institute for the Study of War (ISW) til CNN.

– Dette er en krig som vil bli vunnet av artilleri.