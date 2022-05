Amnesty: Flere dokumenterte russiske krigsforbrytelser i Kyiv-området

Henrettelser og tortur av sivile er noen av dem. Nå må overgriperne stilles til ansvar, mener organisasjonen.

Arbeidere graver en død person ut av en massegrav i Butsja ved utkanten av Kyiv. Amnesty sier de har dokumentert krigsforbrytelser i Butsja.

Krigens folkerett skal beskytte sivile. Folk som ikke deltar direkte i krigen. Uskyldige mennesker.

Et brudd på reglene regnes som krigsforbrytelser.

Bevisste drap på sivile er en krigsforbrytelse. Det samme er luftangrep som forårsaker mange sivile dødsfall.

Russland anklages for begge deler i Ukraina. Nå mener Amnesty Internasjonal å ha dokumentasjon for krigsforbrytelser begått i området rundt hovedstaden Kyiv.

Henrettelser og «unødvendig kraftfulle» angrep

Organisasjonen har gjennomført flere titalls intervjuer. De har gjort en omfattende gjennomgang av materielt bevis. Resultatet er en 44 siders lang rapport.

Minst 40 sivile som skal være drept i russiske luftangrep mot tettstedet Borodjanka. Disse beskrives som «vilkårlige og unødvendig kraftfulle». Hele nabolag er ødelagt.

I Butsja og flere andre byer melder Amnesty å ha dokumentert minst 22 ulovlige drap. De fleste fremstår som utenomrettslige henrettelser, skriver organisasjonen. Drapene har funnet sted i byer som Butsja, Andriivka, Zdvyzhivka og Vorzel, i tillegg til andre tettsteder.

Tettstedet Borodjanka ble utsatt for kraftige russiske luftangrep. Minst 40 sivile ble drept.

Flere tegn på tortur

En delegasjon fra Amnesty har besøkt Kyiv-regionen de siste dagene. Arbeidet er ledet av generalsekretær Agnès Callamard. Delegasjonen har møtt overlevende og etterlatte, samt ukrainske tjenestemenn.

– Mønstret av forbrytelser begått av russiske styrker som vi har dokumentert, omfatter både ulovlige angrep og overlagte drap på sivile, sier Callamard.

I to tilfeller fant organisasjonen også indikasjoner på at ofrene var blitt torturert i fangenskap. Før de ble skutt og drept.

En av dem er 47 år gamle Vasiliy Nedashkivsky. Han ble funnet død i en kjeller i Butsja.

Amnesty har sett bilder av den døde kroppen. De viser åpne sår på hender og hode. Sistnevnte er spesielt omfattende. Bildene viser også blåmerker på mannens mage og høyre side.

Amnesty sier de har dokumentert omfattende krigsforbrytelser i områdene rundt Kyiv. Her blir fire mennesker begravet i Butsja. De døde under den russiske okkupasjonen av byen.

Må sikre bevis

Nå må internasjonal lov sørge for at alle gjerningsmenn blir stilt for retten, skriver Amnesty. Organisasjonen understreker at dette gjelder alle sider av konflikten.

Nasjonale og internasjonale institusjoner må ta grep for å samle bevis. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) er best egnet til å etterforske og straffeforfølge overgripere, mener Amnesty. Den har mandat til å straffeforfølge både politiske og militære ledere.

Generalsekretær Callamard Hun sier Amnesty støtter ukrainerne som har mistet familiemedlemmer og nære i grusomme angrep.

– Vi støtter deres krav om rettferdighet, og ber ukrainske myndigheter, Den internasjonale straffedomstolen og andre om å sikre at bevis blir ivaretatt slik at de kan brukes i en fremtidig rettssak, sier Callamard.