Den syriske sangeren Omar Souleyman arrestert i Tyrkia

ISTANBUL (Aftenposten): Bryllupssangeren og DJ-en anklages for å være medlem av en terrorgruppe.

Omar Souleyman har spilt flere konserter i Norge. Her fra Nobelkonserten i 2013.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

7 minutter siden

Souleyman ble onsdag arrestert i byen Sanliurfa sørøst i Tyrkia.

Ifølge Al Jazeera anklages han for å være medlem av den kurdiske YPG-militsen. Tyrkia anser YPG som et utskudd av Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som i mange år har kjempet en voldelig kamp for selvstyre i Tyrkia.

Tyrkia regner PKK som en terrororganisasjon. Det samme gjør USA og EU.

Ifølge tyrkiske medier skal Souleyman ha reist til et område i Syria som YPG kontrollerer. Souleymans sønn sier til lokale medier at faren ikke har noen politisk tilknytninger.

Souleyman er opprinnelig fra Tell Tamer, en by nord i Syria nær grensen til Tyrkia. Der jobbet han som bryllupssanger, før han måtte flykte da krigen brøt ut i 2011.

Han ble senere internasjonalt kjent som både sanger og DJ. Han har spilt flere konserter i Norge, blant annet under Nobelkonserten i 2013 og på Øyafestivalen i 2014. 55-åringen har gitt ut musikk med artister som Björk og britiske Four Tet.

I dag driver han et bakeri i Sanliurfa, ifølge kurdiske medier.

Kan få alvorlige konsekvenser

Sangeren skal ha blitt pågrepet av tyrkisk grensepoliti i hjemmet sitt onsdag. Souleymans manager sier til nyhetsbyrået AFP at sangeren trolig vil løslates så snart han er blitt avhørt.

Men anklagene som rettes mot Souleyman kan få svært alvorlige konsekvenser i Tyrkia. Tusenvis er blitt arrestert og dømt for tilknytning til terrororganisasjoner de siste ti årene. Én av dem er forretningsmannen Osman Kavala, som ti ambassadører, inkludert den norske, nylig krevde at Tyrkia må løslate. President Recep Tayyip Erdogan svarte med å true med å kaste ut ambassadørene.