Syrisk flyktning funnet død av polske grensevakter

Polsk politi opplyser at de har funnet en død mann nær grensa til Hviterussland, trolig en 24 år gammel syrisk flyktning.

Polsk politi fant fredag en død mann nær grensa til Hviterussland. Flere tusen flyktninger og migranter har de siste ukene forsøkt å krysse grensa.

NTB

13. nov. 2021 08:55 Sist oppdatert nå nettopp

En talsmann for politiet i Bialystok opplyser at mannen ble oppdaget av et politihelikopter fredag.

Dokumenter funnet på mannen tyder på at det er snakk om en 24 år gammel syrisk statsborger, og at han ankom Hviterussland i midten av september, sier talsmannen Tomasz Krupa til Al Jazeera.

Ifølge den polske avisen Gazeta Wyborcza er minst ti andre mennesker funnet døde i grenseområdet siden august.

Tusenvis

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko anklages av Polen og andre for å sende flyktninger og migranter til grensene mot Polen, Litauen og Latvia, som hevn for sanksjoner EU har innført mot hans regime.

Ifølge polske myndigheter har over 10.000 forsøkt å krysse grensa ulovlig siden august, 6.700 bare i november.

Over 10.000 flyktninger og migranter, mange av dem kurdere fra land i Midtøsten, har siden august forsøkt å krysse grensa fra Hviterussland til Polen. De færreste lykkes.

Polen har sendt 15.000 soldater til grenseområdet for å hindre at flere tar seg over, men noen lykkes.

1.500 befinner seg nå på bevoktede mottak i Polen, der de vil få anledning til å søke asyl.

Ifølge polske grensevakter befant det seg fredag mellom 3.000 og 4.000 andre i grenseområdet, der de lever i en provisorisk teltleir.

Truer

Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklaget denne uka Hviterussland for statsterrorisme.

Nato-kilder kaller det hybrid krigføring og har lovet å komme landet til unnsetning, og EU truer Hviterussland med nye sanksjoner.

Lukasjenko har truet med å stenge leveranser av russisk gass til Europa, som går i rørledning via Hviterussland, dersom EU gjør alvor av trusselen om å skjerpe sanksjonene.