Talibans lynraske offensiv fortsetter. Nærmer seg Kabul.

Kandahar, sørvest for Kabul, falt til Taliban torsdag. Den ekstremistiske gruppen har nå tatt kontroll over 18 provinshovedsteder i landet.

Taliban er nå 11 kilometer unna hovedstaden Kabul, ifølge lokale myndigheter.

14. aug. 2021 10:37 Sist oppdatert 10 minutter siden

Taliban rykker stadig nærmere hovedstaden. Lørdag morgen har Taliban fortsatt sin lynraske militære offensiv og fått kontroll over flere områder.

Ifølge nyhetsbyrået AP har Taliban angrepet storbyen Mazar-e-Sharif i Nord-Afghanistan. Munir Ahmad Farhad, en talsperson for de lokale myndighetene, sier at Taliban angriper byen fra flere fronter. Han har ikke oversikt over om noen er omkommet i angrepene.

Ap melder også at Taliban har erobret Logar-provinsen, rett sør for Afghanistans hovedstad Kabul. Det opplyser lokalpolitiker Hoda Ahmadi til nyhetsbyrået.

Hun sier at Taliban har nådd Char Asyab-distriktet. Det ligger knappe 11 kilometer sør for Kabul.

Nye metoder

Taliban har kapret store områder på bare få dager, inkludert Herat og Kandahar, landets andre og tredje største by. De kontrollerer nå 18 av 34 provinser. Ifølge FN pågår det kamper i 33 av dem.

Taliban har dessuten begynt å benytte nye strategier for å utvide makten sin. Lørdag morgen tok de over en viktig radiokanal i Kandahar.

Ifølge AP har Taliban publisert en video der de melder at radiokanalen er blitt omdøpt til «Voice of sharia».

Fra nå av vil kanalen for det meste resitere Koranen og komme med politiske analyser. Det vil ikke lenger spilles musikk. Det er uklart om de tidligere ansatte vil få fortsette.

Dette er første gang Taliban opererer en radiokanal i en storby siden 2001.

Her heises Taliban-flagget i Kandahar. Videoen som viser flaggheisingen, ble opplastet av Taliban i sosiale medier lørdag, men er ikke datert.

Nato-styrker trekkes tilbake

De ekstreme islamistenes fremmarsj spisset seg til i april. Det var da USAs president Joe Biden erklærte at Nato-styrkene trekker seg ut av Afghanistan etter 20 år med krig. Fristen er 11. september.

Da nyheten ble kjent, startet Taliban en militær offensiv. Nå er det bare uker igjen til alle Nato-styrkene skal være ute.

Kommandør Arne Kristian Sørnes, Norges forsvarsattaché i Afghanistan, sier det er sannsynlig at Taliban vil angripe Kabul i høst.

Han sier til Forsvarets forum at situasjonen i Afghanistan er svært dyster. Sørnes håper på en fredsavtale, men sier det blir mer og mer sannsynlig at Taliban overtar med militær makt.

– Det er vanskelig å si noe om hva Taliban vil gjøre videre. Men mye tyder på at de nå posisjonerer seg til å gå mot Kabul. Slik det ser ut nå, er sjansen stor for at Taliban vil prøve å ta Kabul allerede i høst, sier Sørnes.