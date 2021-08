Jobbet for nordmennene - gjemmer seg for Taliban

Militssoldater som var lojale mot krigsherren Ata Mohammad Noor, på vakt utenfor Mazar-e-Sharif tirsdag. Lørdag ble byen erobret av Taliban.

Mazar-e-Sharif og Maimana er erobret av Taliban. - Dette blir farlig for oss, sier afghanere som før jobbet for de norske styrkene.

14. aug. 2021 19:52 Sist oppdatert 6 minutter siden

Mazar-e-Sharif er Afghanistans fjerde største by, der norske styrker var stasjonert i mange år. Regjeringsstyrkene og mektige lokale krigsherrer var fast innstilt på å klare å forsvare den. Men lørdag kjørte Taliban-soldater gjennom byen med sine biler og motorsykler mens de skjøt i været for å feire.

Også Maimana, provinshovedstaden i Faryab-provinsen som norske styrker lenge hadde sikkerhetsansvaret for, falt lørdag.

– De vil gå fra dør til dør

Aftenposten fikk lørdag kveld kontakt på telefon med en afghaner i Mazar-e-Sharif som arbeidet for de norske styrkene fra 2011 til 2014. Han er svært redd for hva som nå kan skje med ham og familien.

– Vi hørte larmen fra bilene og motorsyklene da de kom for noen få timer siden. Det er stille her akkurat nå. Men situasjonen kommer til å bli veldig farlig for oss de neste dagene, sier han.

– På hvilken måte?

– En dag eller to etter at Taliban har tatt en by, går de fra dør til dør på leting etter folk de vil ha tak i. Byen er full av spioner. Alle naboer og kjente vet at jeg jobbet for nordmennene. Taliban vil ikke ha noen problemer med å finne oss. Og her sitter jeg med kone, barn og en treåring som gråter.

– Prøver dere å dra ut av byen?

– Vi vet ikke hva vi kan gjøre. Det vil være farlig å begynne å gå langs veiene. De er fulle av kontrollposter.

Afghaneren tilhører gruppen av 14 afghanere som i juli sendte åpent brev til Forsvarets Forum. De hadde jobbet for de norske styrkene og ba regjeringen revurdere avslaget på tidligere søknader om å få opphold i Norge.

Ropte i gatene, skjøt i været

Like fortvilet lørdag var en afghaner som jobbet med media for de norske styrkene i Meymaneh i 2008 og 2009.

– Hvordan er stemningen i byen nå?

– Ingen er ute i gatene. Alle er hjemme og innendørs.

Han er ikke i sitt eget hus, men gjemmer seg i huset til en slektning.

– Jeg ligger på gulvet, og holder meg skjult. Taliban vet hvor jeg bor, og de vet at jeg har jobbet for nordmennene. De leter etter oss.

– Hva tror du vil skje i dagene som kommer?

– I andre provinser går Taliban fra dør til dør på jakt etter det de kaller forrædere. Det kommer de til å gjøre her også. Jeg er redd for hva som kan skje hvis de finner meg.

Han forteller at Taliban har tatt over leiren hvor han jobbet for nordmennene - kjent som Camp Meymaneh, hvor den norske stabiliseringsstyrken i området holdt til.

– Hvis jeg finner en måte å komme meg vekk fra Afghanistan på, vil jeg gjøre det.

Vil ha hastemøte i Stortinget

SVs Karin Andersen vil ha et hastemøte i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité.

– Nå haster det. Dette gjør meg opprørt. Vi kan ikke akseptere at folk som har vært i norsk tjeneste, blir overlatt til Taliban, som anser dem som forrædere. Flere land som har hatt styrker i Afghanistan, som Danmark og Tyskland, gjør nå nye vurderinger, sier Andersen til NTB.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener afghanerne som jobbet for nordmennene er i akutt fare for å bli henrettet av Taliban. Partiet var i kontakt med noen av dem lørdag.

– Nå har de gått i dekning, men vi frykter at de kan bli tatt når som helst om ikke Norge tar grep for å få dem ut. Rødts krav er klart: Regjeringen må få de tidligere forsvarsansatte i sikkerhet nå. Statsminister Erna Solberg kan ikke løpe fra ansvaret om hun overlater dem til Taliban, sier Moxnes.

Norge har tidligere gitt opphold til lokalt ansatte afghanere som jobbet som tolker. I juni besluttet regjeringen at lokalansatte ved Forsvaret og ambassaden i Kabul kan få opphold i Norge. Men dette gjelder ikke tidligere ansatte.

Kontrollerer 20 provinshovedsteder

Taliban har de siste dagene også tatt storbyene Kandahar og Herat, og kontrollerer nå over 20 av landets 34 provinshovedsteder.

Lørdag tok Taliban mesteparten av Logar-provinsen rett sør for hovedstaden Kabul. Etter at distriktet Char Asyab ble inntatt, står de bare 11 kilometer fra Kabul der panikken begynt å bre seg.

– Stemningen i Kabul har endret seg helt på få dager fra å være rolig og tillitsfull til å preges av panikk og et rush for å komme seg ut fortest mulig, sier Ditte Søbro i Leger Uten Grenser til NTB.

Kan bli kaos på flyplassen

For utlendinger er flyplassen i ferd med å bli eneste vei inn og ut av Kabul. Der ventes situasjonen å bli bare verre i dagene som kommer. De afghanske og tyrkiske styrkene som vokter flyplassen, fikk lørdag selskap av de første av 3.000 amerikanske soldater som skal evakuere diplomater og tusener av afghanere som jobber for USA.

Kaoset kan bli enda verre dersom Taliban tar seg inn i sentrum av Kabul og det oppstår kamper i byen, og det blir behov for å flytte hele USAs ambassades virksomhet til flyplassen.