Temperaturer på over 50 varmegrader.

ISTANBUL (Aftenposten): Det politiske kaoset vil ingen ende ta. I mellomtiden mister folk strømmen i kvelende hetebølger.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

Én time siden

I helgen krøp målestokken opp mot 50 grader i Iraks hovedstad Bagdad.

De siste årene er det satt varmerekord etter varmerekord flere steder i landet.

Irak står midt i en politisk krise som har vart i over åtte måneder. Samtidig varsles det at landet er blant dem som vil rammes aller hardest av klimaendringer i årene fremover.

EU har advart om at Bagdads innbyggere innen 2040 må belage seg på slike temperaturer i så mye som 40 dager hvert år.

La babyen i kjøleskapet

I forrige uke koblet Irak seg på det saudiarabiske strømnettet. Håpet er å bli mindre avhengig av strøm fra Iran. I dag får Irak rundt en tredjedel av strømmen sin fra Iran.

I fjor sommer mistet millioner av mennesker strømmen i den kvelende heten, etter at Iran kuttet strømtilførselen.

Desperate foreldre uten råd til aircondition fortalte at de la babyene sine i kjøleskapet for å skjerme dem for varmen.

Årsaken er at Irak har ubetalte kraftregninger til Iran på rundt 6 milliarder dollar (59 milliarder kroner i dagens kurs). Irakiske myndigheter skylder på amerikanske sanksjoner mot Iran, som gjør det vanskelig å overføre penger.

I virkeligheten handler det vel så mye om politisk kaos og korrupsjon, mener den irakiske analytikeren Sajad Jiyad.

«Energidepartementet skylder på oljedepartementet som skylder på finansdepartementet, som mener Iran er den skyldige», uttaler Jiyad til nyhetsbyrået AFP.

Folk i Basra sør i Irak kjøper store isblokker for å holde maten kald i varmen. Bildet er fra i fjor sommer, da hele byen mistet strømmen i flere dager av gangen.

Åtte måneder uten regjering

Hvem som skal rydde opp i kaoset, er det foreløpig ingen som vet. Det politiske kaoset i Irak vil ingen ende ta.

Det er over åtte måneder siden Irak holdt valg, men landet har ennå ikke fått noen ny regjering.

Den store valgvinneren var den sjiamuslimske presten Muqtada al-Sadr. Han stilte ikke selv til valg, men leder en allianse som vant 73 av 329 plasser i parlamentet. Sadr fikk dermed i oppgave å utpeke ny president, statsminister og regjering.

Til det trenger han støtte fra to tredjedeler av parlamentet. Men Iraks fragmenterte politiske system har så langt gjort det umulig.

Det er særlig Sadrs Iran-støttede sjiamuslimske motstandere som har nektet å samarbeide. Sadr har nemlig gjort det til sin kampsak å bekjempe all utenlandsk innflytelse i Irak.

I forrige uke fikk Sadr nok. Han ba de 73 politikerne som støtter ham, om å trekke seg fra parlamentet. Han kalte det et «offer for hjemlandet» som må til for å røske opp i de fastkjørte forhandlingene.

Nå er spørsmålet om motstanderne vil klare oppgaven som Sadr ikke fikk til, eller om det går mot nytt valg. Sadr har allerede sagt at han ikke vil være med på flere valg dersom «korrupte politikere» deltar.

Men mange mistenker at Sadrs trekk egentlig handler om å legge press på den andre siden til å gå med på et kompromiss. Frykten er at han skal oppfordre sine mange tilhengere til å ta til gatene igjen og skape kaos og uro slik som Irak opplevde i 2020.

Plakater av Muqtada al-Sadr pryder veggene flere steder i Iraks byer. Her fra hovedstaden Bagdad i juni.

Sandstormer stenger landet

Det er ikke bare varmen som gjør hverdagen vanskelig i Irak. Hittil i år har store deler av landet måttet stenge ned hele ni ganger på grunn av sandstormer.

Tusenvis av mennesker er blitt innlagt på sykehus. Hver gang er flytrafikken blitt satt på vent og folk har måttet holde seg hjemme i flere dager av gangen.

Sandstormer er ikke uvanlige i Midtøsten, men klimaeksperter sier de er blitt hyppigere og varer lenger av gangen. Årsakene er blant annet tørke og menneskelig aktivitet, som landbruk og bygging av demninger som påvirker vannstanden i elver og innsjøer.

Sandstormen som lammet Bagdad i slutten av mai i år, førte til at over 1000 mennesker ble innlagt på sykehus, ifølge landets helsemyndigheter.

Iraks miljødepartement har advart om at Irak kan få opp mot 272 dager i året med sandstormer i løpet av de neste to tiårene.

Iraks sittende president Mustafa al-Kadhimi sier umiddelbare tiltak er nødvendig for å håndtere varmen og sandstormene.

Problemet er bare at han er på vei ut. Og foreløpig er det ingen arvtager i sikte.