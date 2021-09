Lehman-kollapsen ble starten på finanskrisen. Nå frykter ekspertene en lignende krise i Kina.

Sikkerhetsvaktene strømmet til utenfor hovedkvarteret til eiendomsgiganten Evergrande i den kinesiske byen Shenzhen på mandag. Rasende demonstranter strømmet til bygningen tidligere på dagen for å kreve å få investeringene sine tilbake.

Eiendomsutvikleren Evergrande har bygget opp en gjeld på 2600 milliarder kroner. Nå står selskapet i fare for å kollapse.

«Gi oss pengene tilbake!» «Gi oss pengene tilbake!»

Rasende småinvestorer stimlet sammen foran hovedkvarteret til den kinesiske eiendomsgiganten Evergrande i millionbyen Shenzhen tidligere denne uken. Mange av dem frykter å miste alle sparepengene sine.

Snart var hele inngangspartiet fylt opp av sinte mennesker iført pent kontortøy og munnbind. En av dem, en middelaldrende kvinne i rød kjole, satte seg ned i lobbyen mens hun skrek:

«Samvittigheten deres er spist opp av hunder! Tror dere at det er enkelt for oss vanlige folk å tjene penger?»

En av demonstrantene fikk et illebefinnende etter å ha tatt seg inn til Evergrande-bygningen.

Demonstrasjoner er uvanlig kost i Kina. Myndighetene slår som regel ned på misnøye lenge før den rekker å utvikle seg til massebevegelser i gatene. Også denne protestaksjonen ble raskt avviklet. Men Beijing-myndighetene kan stå foran et langt større problem enn noen hundre småinvestorer i Shenzhen.

Evergrande er landets nest største eiendomsutvikler. Det er også det eiendomsselskapet i verden med størst gjeld. Nå er gjelden blitt så stor at hele konsernet kan komme til å kollapse.

Det kan i verste fall skape en økonomisk krise for Kina, mener flere eksperter.

Hva er Evergrande?

Selskapet ble grunnlagt i 1996 av Xu Jiayin, som i dag er en av Kinas rikeste menn. Evergrande har spesialisert seg på store boligprosjekter over hele landet. I fjor hadde selskapet en omsetning på nærmere 680 milliarder kroner. Det er nesten dobbelt så mye som norske Equinor.

Det siste tiåret har Evergrande utviklet seg til et selskap som også driver med helt andre ting enn eiendom. Blant annet eier det fotballaget Guangzhou FC og forsøker å få fart på en satsing på elbiler. Evergrande tilbyr også investeringstjenester.

Hvorfor er selskapet i trøbbel?

Evergrande har surfet på en enorm eiendomsbølge i Kina. Kineserne er blitt rikere, og mange har flyttet fra landsbygda til nye boligblokker i byene. Dette har skapt en formidabel etterspørsel etter nye boliger. Evergrande har bygget mange av disse boligene – selskapet hevder å ha prosjekter i 280 kinesiske byer.

For å finansiere disse prosjektene har Evergrande tatt opp himmelhøye lån. Gjelden har bygget seg opp. Nå er den på rundt 2600 milliarder kroner, ifølge selskapet selv.

Å betjene så store lån har gått greit så lenge myndighetene har akseptert en så høy gjeldsbyrde samtidig som prisene i markedet fortsetter å stige. Men det siste året har myndighetene innført nye reguleringer samtidig som prisveksten på boliger har begynt å flate ut.

Da kom Evergrande i trøbbel.

Nå klarer ikke lenger selskapet å betale renter og avdrag på disse lånene. Det har sendt investorene på flukt. Bare siden januar har aksjeverdien på Evergrande falt med 81,5 prosent.

Selskapet står nå i fare for å kollapse.

Hvorfor er dette viktig?

Hvis Evergrande skulle gå konkurs, vil det påvirke mange millioner kinesere. Demonstrantene i Shenzhen besto i hovedsak av vanlige folk som har latt selskapet forvalte sparepengene deres. Nå kan de miste alt.

Evergrande har bygget boliger i over 280 kinesiske byer. Nå er det så nedtynget av gjeld at det kan kollapse.

Evergrande har for tiden 800 boligprosjekter, ifølge REDD Intelligence. Opptil 1,2 millioner mennesker kan ha betalt for leiligheter som aldri blir ferdigstilt, dersom selskapet kollapser.

En så stor konkurs kan også få ringvirkninger. Boligsektoren utgjør en femtedel av bruttonasjonalproduktet i Kina.

Situasjonen sender tankene til det som skjedde i USA i 2008. Det mener økonomen og Kina-forskeren George Magnus. Han er tilknyttet Kina-senteret ved Oxford-universitetet.

– Det er mye her som minner om forholdene som felte Lehman Brothers, sier han til Aftenposten.

Lehman Brothers var en ledende amerikansk investeringsbank. Da den kollapset høsten 2008, ble det startskuddet for finanskrisen.

Fakta Hva var finanskrisen i 2008? * Investeringsbanken Lehman Brother gikk konkurs 15. september 2008. Tilliten i finansvesenet brøt sammen, og det ble vanskelig å få tilgang til kapital både for banker og næringsliv. Krisen har fått store økonomiske og sosiale ringvirkninger over hele verden. * I Europa hadde mange land fra før et uforholdsmessig stort forbruk og underskudd på statsbudsjettene. Flere land fikk problemer fordi de brukte offentlige midler til å redde sine lands banker. En rekke land klarte heller ikke å betjene lånene sine. EU og IMF måtte gi betydelige kriselån til euroland. * USA brukte over 420 milliarder dollar på å hjelpe banker og bilfabrikantene General Motors og Chrysler for å unngå at hundretusenvis av mennesker mistet jobben. En stimuleringspakke verdt 787 milliarder dollar ble lansert i februar 2009. Den amerikanske sentralbanken bidro til å holde hjulene i gang ved å trykke penger. Kilde: NTB Vis mer

Kan staten gripe inn og redde selskapet?

Det er fullt mulig at Beijing-myndighetene ender opp med å tilby en redningspakke til Evergrande, sier George Magnus.

– Men det er ikke sikkert at det vil være nok til å løse de mer langsiktige utfordringene, sier han.

Utfordringen fremover er at veksten går tregere enn den gjorde før. Etterspørselen etter boliger og nye byggeprosjekter er dermed mindre enn forventet, noe som setter en brems på hele den kinesiske økonomien.

Og de problemene vil fortsette uavhengig av hva som skjer med Evergrande, ifølge Magnus.

Han får støtte fra investoren George Soros. I en artikkel i Financial Times skriver han at problemene forsterkes ved at partileder Xi Jinping har innført så mange nye restriksjoner på hvordan private selskaper kan operere.

Dersom Evergrande kollapser, kan det skape en stor krise for hele Kinas økonomi, skriver han.

Andre er mer optimistiske. Bruce Pang, en økonom ved China Renaissance Securities er en av dem. Til The New York Times sier han at en kollaps i Evergrande kan bidra til å skape en sunnere, mindre gjeldstynget økonomi i tiden fremover.