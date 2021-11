Milliardær og politisk nykomling danket ut demokratene. Det kan være et svært dårlig frempek for dem.

NEW YORK/OSLO (Aftenposten): Mellomvalget neste år blir et politisk blodbad for demokratene om tirsdagens resultat gjentar seg.

Da valgkampen startet, trodde de fleste at demokraten Terry McAuliffe skulle vinne guvernørvalget i Virginia. Men jo nærmere valgdagen, jo bedre så det ut for republikaneren Glenn Youngkin.

4. nov. 2021 05:41 Sist oppdatert 8 minutter siden

Republikaneren Glenn Youngkin vant tirsdag guvernørvalget i Virginia i USA. Han er investor, milliardær og helt fersk i politikken.

Valget ble fulgt med svært stor interesse. Det var den første virkelige testen på demokratenes styrke etter at Joe Biden ble valg til president i fjor – og det ble et brutalt og sviende nederlag.