Den økonomiske krisen blir stadig dypere. Desperate iranere setter fyr på seg selv i protest.

ISTANBUL (Aftenposten): Amerikanske sanksjoner rammer befolkningen hardt.

Matprisene i Iran har skutt i været. Mange har ikke lenger råd til kjøtt og meieriprodukter. Her fra et fruktmarked nord i Teheran.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

48 minutter siden

Ruhollah Parazideh trengte desperat en jobb.

Den 38 år gamle trebarnsfaren hadde et håp. I hjemtraktene rundt byen Yasuj sør i Iran var Parazidehs egen far kjent som en krigshelt. Han hadde kjempet mot irakerne under krigen på 1980-tallet.

Den 21. oktober gikk Parazideh til den statlige organisasjonen som skal hjelpe krigsveteraner og familiene deres. Der fortalte han om faren og tryglet de ansatte om å hjelpe ham med å finne en jobb.

Han fikk beskjed om at de ikke kunne hjelpe ham. Parazideh stormet ut, men kort tid etter kom han tilbake. Med seg hadde han en bensintank.

Han helte bensinen over seg, tente en fyrstikk og satte den inntil kroppen sin.