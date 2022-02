Tror du Norges ferieparadis er et demokrati? Hvis svaret er ja, er det på tide å tenke seg om.

I 2020 ga pandemien en knekk til demokratiets stilling i verden. Det samme kunne skje i 2021, lød advarselen. Nå er dommen klar.

Turister bader på stranden i Cádiz, Spania. I den siste demokrati-indeksen til Economist Intelligence Unit faller det vesteuropeiske landet på den demokratiske rangstigen.

Spania. For mang en nordmann er det vesteuropeiske landet synonymt med ferie, varme strender og paraplydrinker. Landet har gang på gang toppet listen over den norske befolkningens foretrukne ferieparadis. En demokratisk varm havn.

Nå har det endret seg. Ikke varmen eller ferietilværelsen, men Spanias status som et fullverdig demokrati.

Det kommer frem i fersk rapport fra The Economist Intelligence Unit. Organisasjonen publiserer årlige rapporter om hvordan det står til med demokratiet i verden.

Nå er dommen for 2021 klar.

Demokratiet viskes vekk

Demokrati-indeksen ble først lansert i 2006. 165 land og to regioner deles inn i fire kategorier:

Helt demokratiske

Mangelfulle demokratier

Hybrid-regimer

Autoritære regimer

Mangelfulle demokratier er land hvor valg avholdes, men hvor det likevel er begrensninger. For eksempel sensur eller mangel på pressefrihet. Eller lav valgdeltagelse.

Hybrid-regimer er styresett med både autoritære og demokratiske trekk. For eksempel kan det være land som politisk forfølger borgere, men også avholder regelmessige valg.

Ifølge rapporten for 2021 forsvinner de demokratiske trekkene for stadig flere innbyggere. Med det fortsetter en foruroligende trend.

Fra oppover til nedover

Oversikten fra 2020 kom med ett lyspunkt. Da kom det frem at flere mennesker levde i land som fortjente betegnelsen helt demokratiske, hele 8,4 prosent. Selv om tallet hørtes lavt ut, var det en økning fra året før. I 2021 gikk det nedover igjen.

Kun 6,4 prosent av verdens befolkning lever i helt demokratiske land, ifølge undersøkelsen.

Demokrati-indeks 2021 Antall land Prosentandel av land Prosentandel av verdens befolkning Helt demokratisk 21 12,6 6,4 Mangelfulle demokratier 53 31,7 39,3 Hybrid regimer 34 20,4 17,2 Autoritære regimer 59 35,3 37,1

Totalt lever nå mindre enn halvparten av verdens befolkning, 45,7 prosent, i noe som ligner demokrati. Det er en markant nedgang fra 2020. Da var tallet 49,4 prosent.

Pandemien ble løftet frem som en viktig årsak til den nedadgående trenden i 2020. Men i fjor bidro vaksiner til at flere land kunne lette på koronarestriksjoner.

Så hvorfor fortsetter det demokratiske svalestupet likevel?

Covid-19 fortsatt en årsak

Samtidig som rapporten for 2020 pekte på stengte byer, sperrede grenser og stadig flere lukkede land som årsaker til at demokratiet falt, advarte den mot at trenden kunne fortsette i året som fulgte.

Mot slutten av 2021 ble det klart at det skjedde. For samtidig som vaksiner kom på banen innførte flere regjeringer nye nedstengninger og reiserestriksjoner. Et eksempel var da omikron tok verden med storm i november. Da innførte flere land reisenekt for fly fra Sør-Afrika hvor varianten først ble oppdaget. I tillegg har flere land innført vaksinepass- og påbud. Disse tiltakene stiller spørsmål ved individers rett til å delta i offentligheten, står det i rapporten.

Men pandemien er ikke den eneste årsaken til at demokratiet faller.

Spania nedgradert

Totalt havnet 13 land i nye regimekategorier i 2021. Av dem var ni negative, og fire positive. La oss ta det verste først:

Spania, nordmenns ferieparadis, har gått fra å være et fullt demokrati til et mangelfullt demokrati. Årsakene er økt fragmentering i parlamentet, flere korrupsjonsskandaler og økende nasjonalisme.

Chile gikk også fra å være et fullt til mangelfullt demokrati.

Ecuador, Mexico, Paraguay og Tunisia gikk fra mangelfulle demokratier til hybrid-regimer. Kirgisistan, Haiti og Libanon falt fra hybrid-regime rtil autoritære regimer.

Mauritania gikk derimot opp fra å være et autoritært til et hybrid-regime. Tre gode nyheter kom også fra Øst-Europa: Moldova, Montenegro og Nord-Makedonia gikk opp fra kategorien hybrid-regimer til mangelfulle demokratier.

Men samtidig som noen land ble nedgradert og oppgradert i de forskjellige kategoriene, sto andre støtt. Blant annet Norge.

Stabil topp, overraskende bunn

De aller største endringene i plasseringen har skjedd på bunnen av listen. Nord-Korea har i årevis ligget helt nederst. Nå har Afghanistan tatt den plassen.

163. Den sentralafrikanske republikk

164. Den demokratiske republikken Kongo

165. Nord-Korea

166. Myanmar

167. Afghanistan

Taliban maktovertagelse pekes på som årsak. Myanmar er også en nykommer blant de fem nederste på listen. Kuppet og militærjuntaens regime er grunnen til det, ifølge EIUs rapport.

Kvinners rettigheter er blitt kraftig snevret inn etter at Taliban tok makten i Afghanistan.

Rekkefølgen på de fem mest demokratiske landene er også stokket om på.

1. Norge

2. New Zealand

3. Finland

4. Sverige

5. Island

Island har falt fra 2 til 5. plass. I tillegg har Finland danket ut Canadas plass blant de topp fem landene. Norge troner fortsatt på toppen av listen.