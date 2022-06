Arbeidstilsynet-direktør nekter å se på hyttegigant-bøter på nytt

Arbeidstilsynet droppet store gebyrer til hyttegigant. Direktør Trude Vollheim ser ingen grunn til å vurdere sakene på nytt.

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

– Jeg ser ikke noe grunnlag for i dag å kritisere de vurderingene som ble gjort. Det skriver direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, til Aftenposten.

Aftenposten avdekket nylig at Arbeidstilsynet lot Norges største hytteleverandør fikk slippe gebyrer for 800.000 kroner, fordi selskapet alt hadde fått gebyr for tidligere lovbrudd.

Selskapet har beklaget lovbruddene, og sier de var fornøyde med Arbeidstilsynets beslutning om å sette strek over gebyrene. De hadde nemlig dårlig økonomi det året.

Men Arbeidstilsynets håndtering skapte sterke reaksjoner.

Nå forsvarer direktøren for Arbeidstilsynet forsvarer håndteringen.

Forsvarer at bøter ble slettet

Fakta Dette er saken Aftenposten har de siste ukene skrevet om Valentas, som ble skadet for livet da han knuste hodet mens han bygde den norske hyttedrømmen. Selskapet han jobbet for, FH Entreprenør, bygger hytter for FH Gruppen – Norges største hytteprodusent. Hyttegiganten fikk rekordbot på en million kroner fra Arbeidstilsynet etter gjentatte brudd på sikkerheten. Aftenposten har avdekket at FH Entreprenør fra 2014 til 2022 er blitt stanset 68 ganger på grunn av «overhengende fare for liv og helse» på byggeplassene. I juni skrev Aftenposten at FH Entreprenør slapp mer enn 800 000 kroner i bøter fra Arbeidstilsynet etter at de fikk en bot på en million kroner. Hele tre varslede bøter ble trukket, og i hele fem saker valgte man å droppe konsekvenser helt. Arbeidstilsynet mente bøtene ikke ville ha «noen effekt eller påvirking» siden de allerede hadde fått en million kroner i overtredelsesgebyr. Dette ble sterkt kritisert av jusprofessor Christoffer C. Eriksen. Vis mer

Direktøren viser til at selskapet har fått flere gebyrer. Blant annet et gebyr på en millioner kroner for lovbrudd som skjedde i perioden 2014 til 2019.

Hun forsvarer derfor at FH Entreprenør ikke måtte betale gebyrene for lovbrudd som var begått etter 2019.

– FH Entreprenør fikk ikke slippe konsekvenser av sine lovbrudd. De ble ilagt flere overtredelsesgebyrer. Inkludert en million for gjentatte brudd.

– Er det i tråd med lovgivers vilje å se gjennom fingrene med lovbrudd?

– Arbeidstilsynet har ikke sett gjennom fingrene med disse lovbruddene. Det viser alle reaksjoner, inkludert stansinger og overtredelsesgebyrer som Arbeidstilsynet har gitt selskapet gjennom flere år, sier Vollheim til Aftenposten.

Arbeidstilsynets direktør står fullt og helt bak beslutningen. Hun vil ikke granske egen praksis.

– Jeg ser ikke noe grunnlag for det ut fra Arbeidstilsynets oppfølging av FH Entreprenør siden 2014, sier Vollheim.

– Jeg kan ikke tro at Arbeidstilsynet har funnet ulovligheter så mange ganger, sier tømreren Valentas. Han havnet på sykehus med store hodeskader etter å ha bygget den norske hyttedrømmen.

Arbeidstilsynet har gitt Aftenposten innsyn i sine egne interne retningslinjer på området.

Her står det at «kjerneområdet» for gebyrer er lovbrudd som ikke er alvorlige nok til å politianmeldes.

«Eksempler på dette kan være der Arbeidstilsynet avdekker at virksomheter bryter regelverket på ny, etter å ha fått pålegg om å rette opp det samme bruddet tidligere», står det i retningslinjene.

– Er det i tråd med Arbeidstilsynets praksis å la alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven passere?

– Arbeidstilsynet har, som sagt, ikke latt alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven passere, svarer Vollheim.

Lars Mamen reagerer på sikkerhetsbruddene Aftenposten har avdekket hos FH Entreprenør og på Arbeidstilsynets behandling av selskapet. Foto: Paal Audestad / Aftenposten

Avviser kritikk fra fremtredende jussekspert

Arbeidstilsynets sjef avviser også kritikken fra jussprofessor og ekspert på forvaltningsrett, Christoffer Eriksen.

Professoren uttalte nylig til Aftenposten at han er kritisk til at Arbeidstilsynet konkluderer med at ytterligere gebyrer ikke vil ha «preventiv effekt» på hytteselskapet.

– Hvis det foreligger gjentagelse, er det et argument for at man skal gi overtredelsesgebyr. Dette har Arbeidstilsynet snudd helt på hodet, sa Eriksen nylig til Aftenposten.

– Hva som gir preventiv effekt, er det ingen fasit på, er alt Vollheim har å si om det. Hun ville ikke stille til intervju med Aftenposten.