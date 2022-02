USA frykter at Putin skal starte krig. I Russland er det en annen trussel som fremheves.

MOSKVA/OSLO (Aftenposten): Russere flest er ikke helt på bølgelengde med sin president i konflikten om Ukraina. Det kan bli et problem for Vladimir Putin.

Russeren Vladimir Timtsjenko (86) ble nylig gift med ukraineren Nadezjda Burda (49). Han mener at USA hisser til krig, hun skylder på president Vladimir Putin.

For to år siden ble Vladimir Timtsjenko (86) kjent med Nadezjda Burda (49) på datingsiden For alltid. Han inviterte henne med på en klassisk konsert. De møttes på restaurant. Det var full match, og de giftet seg.

Hun er ukrainsk statsborger, han er russisk. Nå frykter mange at Russland skal invadere Ukraina.

Men da Aftenposten besøker det nygifte paret i utkanten av Moskva, har de først lite lyst til å snakke om det dystre temaet. De vil heller fortelle om hvor fint de har det, hvordan de møttes, hvor lykkelige de er. De byr frem vin og god mat. Smiler og ler.

– Jeg er forelsket som en skolegutt i første klasse, sier Timtsjenko.

Etter flere timers samtale, kommer vi inn på faren for krig. Da stopper latteren. Mye er de uenige om. Hva synes de om en mulig krig mellom de to nabolandene? Akkurat det spørsmålet er de helt samstemte om – i likhet med et flertall av russerne. Hvis president Vladimir Putin bestemmer seg for å invadere nabolandet, kan det bli et problem for ham.