Sikter Silvio Berlusconi mot presidentpalasset?

Italias tidligere statsminister Silvio Berlusconi har sonet sin straff. Nå øker spekulasjonene om at han vil tilbake i rampelyset.

Det er sjelden stille lenge om gangen rundt Silvio Berlusconi. Nå går ryktene igjen.

Hvorfor har Silvio Berlusconi (85) sendt en bok med talene sine til alle parlamentsmedlemmene i Italia, spør tidsskriftet The Economist.

Andre medier, som amerikanske Bloomberg, spør om hvorfor den tidligere statsministeren plutselig roser dagens statsminister. Berlusconi er ikke akkurat kjent for å snakke pent om politiske motstandere. Men nå sier han at Mario Draghi gjør en veldig god jobb. Berlusconi mener at Draghi gjør en så god jobb som statsminister, at han ikke bør forsøke å bli president.

Draghi blir ofte nevnt som en sannsynlig presidentkandidat neste år.

Mediene har også lagt merke til at Berlusconi hevder at han slanker seg og er i god form.

Fakta Silvio Berlusconi Født 29. september 1936 i Milano. Bakgrunnen hans er typisk italiensk middelklasse Han var en dyktig forretningsmann som begynte i byggebransjen og etter hvert bygget opp et stort medieselskap. Det viktigste var eierskap i landets store, kommersielle TV-stasjon. Han eide også fotballklubben AC Milan før han solgte seg ut i 2017. I 1994 dannet han partiet Forza Italia og ble valgt inn i parlamentet for første gang. Han ble statsminister samme år. Han var statsminister fra 1994 til 1995, 2001 til 2006 og 2008 til 2011. Vis mer

Ryktene går

Svaret mediene kommer med, er at Berlusconi vil tilbake i rampelyset. Tidlig neste år er det presidentvalg i Italia. Det er usikkert om sittende president Sergio Mattarella vil gå på en ny syvårsperiode.

Så langt har ikke Berlusconi bekreftet at han ønsker å flytte inn i Quirinalet, presidentens enorme palass. Ryktesmedene påpeker at han heller ikke har avvist muligheten.

Ifølge The Economist la han ut et lokkende agn for parlamentsmedlemmene. Presidenten har makt til å oppløse parlamentet og skrive ut nyvalg. Etter en debatt i 2019 ble det enighet om å redusere antallet folkevalgte med en tredjedel.

Dersom parlamentet oppløses før september neste år, risikerer mange yngre politikere å miste en veldig god pensjon. Berlusconi antyder at han vil la parlamentet sitte ut perioden til 2023, dersom han blir president.

Presidentpalasset i Roma har vært bolig for både paver og konger.

Seremonimester

Italias president er først og fremst et formelt statsoverhode. Hans, det har alltid vært en mann, viktigste rolle er å peke ut statsministeren. Han kan også avvise lovforslag og sende dem tilbake til nasjonalforsamlingen.

Presidentvalget skjer ved at folkevalgte fra begge kamre i parlamentet kommer sammen med representanter fra provinsene. Det var disse politikerne som fikk en kopi av Berlusconis bok.

For Berlusconi kan presidentjobben være slutten på en usedvanlig turbulent karriere. Det innebærer ikke mye politisk makt, men desto mer pomp og prakt.

Opp etter nedturer

I etterkrigstiden har ingen italiensk statsminister sittet like lenge som Silvio Berlusconi. Til sammen regjerte han i ni år, fordelt på tre perioder.

Partiet hans var Forza Italia og politikken ble ofte beskrevet som høyrepopulistisk. Gjennom hele den politiske karrieren er han blitt anklaget for å blande politikk med egne næringsinteresser.

Berlusconi har regelmessig dukket opp på lister over verdens rikeste menn. I Italia kontrollerte han flere av de største TV-stasjonene, og han brukte muligheten det ga ham til å påvirke journalistikken.

Han har vært stilt for retten gjentatte ganger. I 2013 ble han dømt til fire års fengsel for skattesvik. På grunn av alderen hans ble straffen redusert til samfunnstjeneste.

Berlusconi vekker sterke følelser. Her poserer han med en ung tilhenger i oktober.

Skandale etter skandale

Berlusconis tid som statsminister var preget av skandaler og oppsiktsvekkende uttalelser.

Han ble kjent for sine «bungabunga fester», som ifølge ryktene var fester der eldre menn fikk tilgang til unge kvinner.

Etter at han møtte Finlands president Tarja Halonen i 2005, sa han at han hadde «brukt alt jeg kan om å være en playboy for å overbevise henne.»

Før et EU-møte i Brussel så han på den tyske kansleren Gerhard Schröder og sa: «La oss snakke om fotball og damer. Gerhard, kan ikke du begynne?»

Om seg selv sa han:

«Jeg er politikkens Jesus Kristus, jeg er et tålmodig offer, jeg ofrer meg selv for alle andre.»

Og:

«De snakker stadig om at jeg er en dverg. Men jeg er høyere enn Sarkozy og Putin»

«Bare Napoleon har gjort mer enn meg. Men jeg er helt klart høyere.»

Tilbake i politikken

Etter dommen i 2013 ble han ekskludert fra det italienske senatet. Han mistet også retten til å ha politiske verv i seks år. I 2019 stilte han til valg i Europaparlamentet og ble innvalgt.

Den tidligere statsministeren er også leder for et gjenopplivet Forza Italia.

Berlusconi vil møte flere hindringer dersom han forsøker å sette kursen mot presidentpalasset. Gjennom hele sin tid som politiker er han blitt etterforsket av politiet.

Sakene gjelder alt fra økonomisk kriminalitet til kjøp av seksuelle tjenester fra en mindreårig.

Berlusconi vekker sterke følelser. Han har alltid hatt en stor og lojal gruppe tilhengere. Men det er også en stor andel av italienerne som forakter ham.

Alderen kan også tale mot 85-åringen.