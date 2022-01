ITV: Boris Johnson var på hagefest mens landet var nedstengt

Nok en skandale rammer Boris Johnson. Han skal ha deltatt på en hagefest mens landet var koronastengt. Det avsløres av intern e-post.

Englands statsminister Boris Johnson skal ha deltatt på hagefest i Downing Street 10 mens landet var stengt. Det skriver ITV News mandag.

9 minutter siden

ITV News kommer mandag med nye avsløringer om Storbritannias statsminister Boris Johnson.

De har fått tilgang til en e-post som avdekker festligheter som fant sted i hagen til Downing Street 10 i mai 2020. Adressen er statsministerens kontor i London.

Dette skjedde mens britene levde under strenge restriksjoner. Landet var i sin første nedstengning. Maks to personer fra ulike husholdninger skulle være to til stede om gangen. På arbeidsplasser var regelen at møter bare skulle finne sted fysisk hvis det var «helt nødvendig».

Men denne solfylte maidagen i 2020 fant Downing Street 10 det for godt å invitere 100 ansatte til hagefest.

«Etter det som har vært en utrolig travel periode, hadde det vært moro å gjøre det beste ut av det nydelige været. Vi kan ta noen sosialt distanserte drinker i hagen i kveld», står det i invitasjonen.

«Kom fra klokken 18. Ta med deres egen drikke», het det videre.

Rundt 40 personer skal ha deltatt, ifølge ITV.

Det var Johnsons tidligere rådgiver Dominic Cummings som først avslørte festen. Det gjorde han på sin blogg søndag kveld. Han fikk sparken av statsministerens kontor i november 2020. Siden har det vært ondt blod mellom Cummings og Johnson.

Downing Street 10 ønsker ikke å kommentere saken overfor ITV.

Det er ikke første gang Johnson får kritikk for ikke å føye seg etter reglene han selv innfører. Like før jul fikk han hard kritikk for å ha møtt kollegaer over ost og vin i statsministerhagen. Også det var i mai 2020.

– Et slag i ansiktet på den britiske befolkningen, sa nestleder i opposisjonspartiet Labour, Angela Rayner, til The Guardian da.

Selv forsvarte Statsministerens kontor møtet.

– I dette tilfellet var det et arbeidsmøte i etterkant av en pressekonferanse, het det i en uttalelse, blant annet gjengitt av BBC.