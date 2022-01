Han ble bortført som 4-åring. Med dette kartet fant han moren etter 32 år.

Li Jingwei har ikke visst sitt eget navn siden han var et lite barn. Han visste ikke hvor han var født. Han var ikke engang helt sikker på hvor gammel han var.

Li Jingwei er gjenforent med sin familie etter 32 år. Dette kartet var viktig for å finne veien hjem igjen.

Associated Press

Sist måned endret livet seg for Li. Ved hjelp av et slags kart han tegnet selv, fant han sin biologiske familie.

Li var et offer for menneskehandel med barn. I 1989 da han var fire år gammel, ble han lokket vekk av en nabo. Han sa at de skulle se på en bil, en sjeldenhet i fattige landsbyer i utkanten.