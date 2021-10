Polens tidligere førstedamer med flyktningappell

Maskerte grensevakter kjører bort irakiske migranter som ble tatt da de forsøkte å krysse grensen fra Hviterussland til Polen 14. oktober.

Tre av Polens tidligere førstedamer krever at flyktninger og andre migranter ved landets grenser får menneskelig behandling.

Lørdag deltok to av de tidligere førstedamene i en protest foran grensevaktkontorene i byen Michalowo like ved den hviterussiske grensen øst i Polen, melder det polske nyhetsbyrået PAP.

Aksjonen har fått navnet «Mødre ved grensen».

– Vi tar spesielt avstand fra den umenneskelige behandlingen av barn, sier Anna Komorowska, som er gift med Bronislaw Komorowski, Polens president fra 2010 til 2015.

Innbyggere i grenseområdet ble bedt om å tenne grønne lys i vinduene sine for å vise vilje til å hjelpe.

Det har flere vært demonstrasjoner mot myndighetenes behandling av migrantene de siste ukene. Her fra Polens hovedstad Warszawa 17. oktober.

Piggtråd og unntakstilstand

Jolanta Kwasniewska, ektefellen til ekspresident Aleksander Kwasniewski, var også til stede under demonstrasjonen. Dauta Walesa, kona til nobelprisvinner og ekspresident Lech Walesa, støtter appellen selv om hun selv ikke var til stede.

Den nasjonalkonservative polske regjeringen har iverksatt harde tiltak for å stanse et stort antall potensielle asylsøkere som forsøker å krysse grensen fra Hviterussland.

Aftenposten møtte tidligere i oktober migranter som lever i skogen i grenseområdene mellom Polen og Hviterussland. De er fanget i et ingenmannsland.

Det er blitt bygget et piggtrådgjerde langs grensen, og myndighetene har erklært unntakstilstand, noe som betyr at journalister og hjelpeorganisasjoner ikke får komme inn i området. Det er derfor mye som ikke er kjent rundt behandlingen migrantene får av sikkerhetsstyrkene som er sendt inn i området.

Minusgrader

Det er nå minusgrader om natten i området, og menneskene som er samlet på hviterussisk side av grensen, mangler både mat og klær for å holde varmen. De har vært strandet i området i flere uker. Mange er fanget i et ingenmannsland, der de nektes å bevege seg inn i hverken Polen eller tilbake igjen til Hviterussland.

Polske myndigheter har satt inn militære styrker på grensen mot Hviterussland.

FNs høykommissær krevde fredag umiddelbar handling for å hindre at flere dør. Så langt er det registrert åtte dødsfall ved grensen til Polen, Latvia og Litauen.

EU anklager den hviterussiske lederen Aleksandr Lukasjenko for å sende flyktninger og migranter til EUs yttergrenser etter at vestlige land innførte sanksjoner mot landet.

Tysk minister åpner for flere politifolk ved polsk grense

Mange av migrantene ønsker å ta seg til Tyskland.

Tysklands innenriksminister sier nå at det er aktuelt å utplassere flere politifolk ved grensen til Polen for å hindre ulovlig innvandring fra Hviterussland.

Tysklands grense mot Polen har merket pågangen fra personer som har tatt seg inn i EU via det som nå kalles Hviterussland-ruten. I løpet av de 20 første dagene i oktober ble det registrert 1.922 grensepasseringer. Siden begynnelsen av året skal det være snakk om 5.700 grensepasseringer.

Migranter som ankommer Tyskland blir innlosjert i midlertidige leire. Her fra Eisenhuettenstadt 14. oktober.

I et intervju med Bild am Sonntag sier innenriksminister Horst Seehofer at 800 tyske politifolk allerede er utplassert på grensen, og at det kan bli flere «hvis nødvendig».

Seehofer sier også at det bør innføres grensekontroll hvis situasjonen ikke bedrer seg. Normalt er det ingen grensekontroll mellom de 26 landene som er med i Schengen-samarbeidet.

Pekefinger mot Lukasjenko

EU-ledere mener Hviterussland organiserer flyvninger fra blant annet Irak, for å så transportere passasjerene til grensen mellom Hviterussland og EU-landene nordøst i unionen.

I mai sa Lukasjenko at Hviterussland ikke lenger ville hindre folk i å reise til EU. Det skjedde etter at EU hadde skjerpet sanksjonene mot landet som følge av myndighetenes brutale håndtering av de store demonstrasjonene mot regimet. Tusenvis av demokratiforkjempere er arrestert og mange er utsatt for tortur.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko styrer landet med hard hånd, og blir omtalt som Europas siste diktator. All motstand mot ham blir slått brutalt ned på av landets sikkerhetsstyrker.

Flere EU-land har bedt om at unionen betaler for bygging av piggtrådgjerder og murer for å holde personer uten innreisepapirer ute. Polen har blant annet foreslått at det bygges en mur til over 3 milliarder kroner mot grensen til Hviterussland.

På spørsmål om Polens grensemur er nødvendig, svarer Seehofer:

– Det er legitimt for oss å beskytte de ytre grensene på en måte som gjør at uoppdagede grensekrysninger blir forhindret.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sa før helgen at Brussel ikke kommer til å finansiere landes piggtråd eller murer for å holde migranter unna.