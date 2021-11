Alarmen går over hele verden

Flere land setter i verk kraftige tiltak for å kjøpe seg tid. Over hele verden prøver man nå å finne ut hvor stor trussel den nye koronavarianten utgjør.

Folk står i kø for å få vaksine i Johannesburg i Sør-Afrika. Myndighetene prøver å få flere til å vaksinere seg. Bare en av fire er fullvaksinert.

26. nov. 2021 16:23 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag morgen landet to fly fra Sør-Afrika på Schiphol flyplass utenfor Amsterdam. I ankomsthallen ventet familie og venner. De ble skuffet.

Ingen fikk forlate flyene, mens myndighetene diskuterte hva de skulle gjøre med passasjerer og mannskap. Alle skulle testes. Det ble vurdert om man måtte opprette et eget karantenehotell for dem.

Helsemyndighetene frykter at én eller flere av passasjerene hadde med seg den nye varianten av covid-19-viruset.

Nå jobbes det intenst med å finne ut mer om den nye koronavarianten. Den nye varianten har mange mutasjoner på ulike deler av viruset. Spørsmålet er om det gjør den mer smittsom og om det kan svekke effekten av vaksinene.

Stanser flyvninger

Fra og med klokken 12 fredag formiddag fikk ikke lenger fly fra det sørlige Afrika lande i Nederland. Da hadde allerede Storbritannia stanset alle flyvninger fra regionen.

Senere på dagen anbefalte EU alle medlemslandene å stanse flyvninger fra de berørte landene i det sørlige Afrika.

Fredag formiddag bekreftet Belgia at de hadde påvist det første kjente tilfellet av virusvarianten i Europa.

Personen er en ung kvinne som testet positivt for covid-19 mandag 22. november, ifølge Belgias helseminister. Hun hadde vært i Egypt, men ikke i det sørlige Afrika, skriver Le Soir.

Ifølge vrt.be var ikke kvinnen vaksinert. Hun skal ha milde symptomer på sykdommen.

– Nå er det nødvendig å være forsiktige, men ikke få panikk, sier helseminister Frank Vandenbroucke til Het Laatste Nieuws.

På Heathrow flyplass i London ble flyet til Johannesburg i Sør-Afrika kansellert. Storbritannia vil stoppe all innreise fra seks afrikanske land.

Advarte mot panikk

Fredag advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) mot hastetiltak.

Bak lukkede dører i WHOs hovedkvarter i Genève ble eksperter orientert om mutasjonen. Helseorganisasjonens talsmann, Christian Lindmeier, sa at det var for tidlig å innføre nye tiltak.

Talsmannen ba verdens land om å ha en vitenskapelig tilnærming når de innfører begrensninger på reiser, melder Reuters.

– På det nåværende tidspunkt advarer vi mot nye begrensninger, sa han ifølge Reuters.

Likevel anbefalte EU å stanse flyvninger fra de berørte landene.

Fredag sank aksjekursene i Hongkong kraftig.

Børsfall

Nyheten om det muterte viruset ble kjent torsdag. Børsene i Asia raste da de åpnet natt til fredag norsk tid. Fallet fortsatte da aksjehandelen ble åpnet i Europa.

Hardest gikk fallet ut over flyselskapene, skriver E24. Eierselskapet til British Airways falt 15 prosent. Norwegian og SAS falt 7 og 8 prosent.

Aksjekursene dro med seg oljeprisen i fallet. Fredag formiddag sank nordsjøolje med 5 prosent.

En passasjer med munnbind i de sørafrikanske fargene i Soweto. Nå jobber helsemyndighetene febrilsk for å finne ut mer om den nye koronavarianten som er oppdaget i landet.

Slo alarm

Tirsdag denne uken påviste sørafrikanske forskere et lite antall av varianten i ferske koronaprøver, skriver Reuters. Varianten kalles foreløpig B. 1.1.529. Dagen etter analyserte de flere prøver og varslet samtidig myndighetene. Også Verdens helseorganisasjon ble bedt om å vurdere den nye varianten.

The Guardian skriver at det første kjente tilfellet av varianten ble påvist i en prøve som ble tatt i Botswana 11. november.

De daglige smittetallene i Sør-Afrika ble nær doblet denne uken. Så langt er den nye mutasjonen funnet i rundt hundre prøver i den sørafrikanske Gauteng-provinsen. Mange prøver gjenstår å undersøke.

Det er også påvist et tilfelle i Hongkong, Israel og i Belgia.

Testet først negativt

Den første smittede som er oppdaget utenfor det sørlige Afrika, er en 36 år gammel pasient i Hongkong. Pasienten testet negativt både før avreise fra Sør-Afrika 11. november og da han kom til Hongkong. Men etter tre dager i karantene leverte han en positiv prøve.

I Botswana oppgir myndighetenes arbeidsgruppe mot covid-19 at de har oppdaget fire tilfeller. Koordinator Kereng Masupu sier ifølge nettavisen Mmegionline at foreløpig undersøkelser tyder på at alle fire var fullvaksinerte. Reuters skriver at de fire var diplomater på reise i Botswana. Alle fire har forlatt landet. Nå pågår smittesporing.

Jobber på spreng

Samtidig meldte den Afrikanske Unions smittevernsenter fredag at det jobbes med å kartlegge alle mutasjonene i det nye viruset.

– Selv om vi foreløpig har begrenset informasjon, jobber ekspertene våre overtid med alle tilgjengelige overvåkingssystemer, sier professor Adrian Puren. Han er administrerende direktør for Sør-Afrikas nasjonale smitteverninstitutt (NICD).

Målet er å forstå hvor farlig den nye varianten kan være.

Få vaksinerte

Afrikanske land har en langt lavere vaksinasjonsgrad enn resten av verden. Bare 6,66 prosent av Afrikas befolkning er fullvaksinert. Sør-Afrika er imidlertid blant landene med høyest vaksinedekning på kontinentet. Ca. 25 prosent er fullvaksinert.

Samtidig med at det nå jobbes på spreng for å vurdere hvilken trussel den nye koronavarianten utgjør, opplever mange europeiske land stor smitteøkning.