100 IS-kvinner og deres barn er hentet hjem til nordiske land. Norge skiller seg ut.

Først nektet de nordiske landene å hente hjem kvinner som reiste til IS-områder i Syria. Nå har de fleste snudd. Men Norge har en helt annen strategi enn Finland.

Leiren Al-Hol, som huser titusenvis av IS-kvinner og deres barn, er et av de farligste stedene i verden. Det mener Finlands ambassadør og spesialutsending, Jussi Tanner. Bildet er tatt da Aftenposten besøkte leiren før jul i fjor.

8. des. 2021 15:18 Sist oppdatert nå nettopp

Et lite barn sitter på armen til en kvinne, som ikke er moren. Det lille barnet er født i Syria, og begge foreldrene er antatt omkommet. Men barnefaren er norsk fremmedkriger, og barnet har derfor krav på norsk statsborgerskap. Barnet ble funnet i et senter for foreldreløse i Al-Hol-leiren, skriver VG.

Mandag 22. november ble denne smårollingen det åttende barnet som norske myndigheter har hentet ut av de kurdiskstyrte leirene i Syria.