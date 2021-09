Verden Afghanistan Med Talibans nye guvernør i moskeen: Mange våpen og fagre løfter

MAZAR-E SHARIF (Aftenposten): Taliban lover en regjering for alle afghanere. Men folk flest er lite overbevist og klager over vanskelige tider.

4. sep. 2021 07:13 Sist oppdatert nå nettopp

Det er stinn brakke i Den blå moskeen i Mazar-e Sharif. Nærmere 7000 personer, de fleste av dem menn, har samlet seg for å be fredagsbønn. Kvinnene er skjult bak et lilla forheng. Mange er kanskje kommet for å høre guvernør Qudratullah Hamza gi folk siste nytt fra Taliban.

Han entrer moskeen iført en tradisjonell drakt og en stor svart turban, et kort maskingevær henger over skulderen. Våpenet blir lagt ned ved føttene. Qudratullah setter seg i en stol og begynner å snakke.