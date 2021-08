Orkanen «Ida» på vei mot USA: Det kan bli den verste stormen på 170 år

Det skjer på dagen 16-år siden Katrina-tragedien. Samtidig har delstaten Louisiana et stort utbrudd av covid-19.

Satellittbilde av orkanen som er ventet å treffe delstaten Louisiana søndag ettermiddag.

29. aug. 2021 12:14 Sist oppdatert nå nettopp

Orkanen «Ida» beveger seg i høy hastighet i retning Louisiana og storbyen New Orleans. Det er ventet at orkanen vil intensivere i styrke før den nærmer seg land søndag ettermiddag eller kveld, lokal tid.

På sitt kraftigste kan «Idas» vindstyrke komme opp i 225 km/t når den nærmer seg kysten. Meteorologene frykter store ødeleggelser som følge av kraftig vind, stormflo og styrtregn.

«Ida» ble søndag formiddag oppgradert fra en kategori tre orkan til en kategori fire orkan. Det er det nest høyeste trinnet på skalaen. Den blir regnet som ekstremt farlig av USAs nasjonale orkansenter.

Evakuerer

I delstatene Louisiana og Mississippi er det sendt ut orkanvarsel. I områdene nær kysten er evakueringen allerede satt i gang, skriver CNN. For folk som bor i områdene nær dikene som beskytter New Orleans, har myndighetene beordret obligatorisk evakuering.

Det er også ventet at uværet vil ramme den østlige delen av Mississippi, og gulfkysten langs Alabama og Florida.

Lange bilkøer på motorveien I-10 West på grensen mellom Louisiana og Texas.

På hovedfartsårene ut fra New Orleans ble det lørdag meldt om lange køer. Folk hamstrer drivstoff og matvarer, ifølge CNN.

Guvernør i Louisina John Edwards, advarte lørdag om at orkanen kan bli en av de kraftigste som har rammet delstaten siden 1850.

President Joe Biden omtalte lørdag uværet som «svært farlig» og oppfordret folk til å «være på vakt og stille forberedt». Han har også beordret føderal hjelp til staten.

Innbyggere som ikke har mulighet til å forlate byen, blir bedt om å finne et trygt sted å gå i dekning. Alle flyvninger inn og ut av New Orleans er kansellert fra søndag morgen. Fra mandag stenger alle offentlige kontorer i Louisiana.

Innbyggerne i New Orleans forbereder seg på det kraftige uværet.

16 år siden Katrina

Når «Ida» søndag feier inn over New Orleans, er det nøyaktig 16 år etter at byen ble rammet av orkanen Katrina i 2005. Selv om Katrina ikke var like kraftig, la den 80 prosent av byen under vann. 1800 mennesker mistet livet i katastrofen.

Guvernør Edwards mener likevel at de stiller bedre forberedt i år. Siden 2005 har amerikanske myndigheter investert millioner i å forbedre infrastrukturen rundt demningene som beskytter byen.

– Systemet kommer til å bli testet. Det samme gjelder innbyggerne i Louisiana. Men vi skal komme oss gjennom dette, sa han på en pressekonferanse lørdag.

Edwards opplyste også at 5000 soldater fra nasjonalgarden er mobilisert i 14 kommuner for å bistå i redningsarbeidet.

Slik så New Orleans ut 11. september 2005.

– Full katastrofemodus

Mens «Ida» nærmer seg kysten, sliter Louisiana med å håndtere et alvorlig smitteutbrudd. Smittetrykket er det tredje høyeste blant USAs delstater. Fredag ble det registrert 3400 nye smittede. 2700 er innlagt på sykehus, ifølge Reuters.

Sykehus og helsestasjoner i New Orleans er allerede i gang med å hente inn ekstra personell og utstyr før stormen rammer.

– Vi er i full katastrofemodus, sa Warner Thomas til NBC.

Han leder et lokalt helseforetak.

Guvernør Edwards sier videre at han vært i dialog med sykehusene for å forsikre seg om at de er forberedt på strømbrudd.