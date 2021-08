Blinken: Taliban har lovet å tillate utreise etter 31. august

Taliban har lovet å tillate amerikanere og en del afghanere å forlate Afghanistan også etter 31. august, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

Afghanere i kø for å gå om bord i et amerikansk militærfly. Taliban lover ifølge USA å la amerikanere og afghanere i faresonen å forlate Afghanistan også etter 31. august.

NTB-AFP

25. aug. 2021 21:15 Sist oppdatert én time siden

Utenriksminister Antony Blinken fortalte om situasjonen i Afghanistan på en pressekonferanse onsdag.

– Både offentlig og privat har Taliban forsikret at de vil tillatte trygg utreise for amerikanere, personer fra tredjeland og afghanere som er utsatt for risiko, sa Blinken på en pressekonferanse onsdag.

USA og 113 andre land har kommet med en uttalelse der de gjør det klart at Taliban må holde disse løftene, ifølge utenriksministeren. Ikke bare så lenge evakueringen varer, men for all framtid.

– Vi utarbeider detaljerte planer for hvordan vi kan fortsette å gi konsulær bistand og bidra til utreise for dem som ønsker å dra etter 31. august, sa Blinken, ifølge CNN.

Kommersielle flygninger

Dermed bekreftet Blinken noe av det tyske myndigheter meldte tidligere på onsdagen. Tysklands ambassadør til Afghanistan sa at Taliban har forsikret at det blir mulig å reise ut for afghanere med gyldige reisedokumenter.

Ambassadør Markus Potzel skrev på Twitter at han hadde snakket med Taliban-forhandleren Sher Mohammad Abbas Stanikzai.

Stanikzai har forsikret at afghanere med nødvendige dokumenter kan forlate landet med kommersielle flygninger etter 31. august.

Tidligere har Taliban sagt at de vestlige landenes evakuering av afghanere må opphøre denne datoen, i tråd med en avtale med USA.

Europeisk press

Evakueringen har så langt vært helt avhengig av at amerikanske soldater har ansvar for drift og sikkerhet ved flyplassen i Kabul.

Både Norge og andre europeiske land har forsøkt å presse USA til å forlenge evakueringsfristen. Grunnen er at det neppe er nok tid igjen til å hente ut alle som ønsker å dra og som frykter de er i livsfare i Afghanistan etter at Taliban grep makten.

Men president Joe Biden gjentok tirsdag at han ønsker å hente hjem de siste amerikanske soldatene som planlagt 31. august.

Han understreket også at det er risikabelt å bli værende i Kabul og at IS kan forsøke å gjennomføre terrorangrep.

Ifølge Blinken er det fortsatt 1.500 amerikanske borgere i Afghanistan som kan ha behov for evakuering. Amerikanske myndigheter forsøker å kontakte dem flere ganger om dagen for å sjekke om de fortsatt ønsker å reise.

– Vil fortsette å hjelpe

Blinken forsikret onsdag at USA vil fortsette å hjelpe amerikanere og afghanere som ønsker å reise – også etter fristen som er satt for de vestlige landenes evakuering.

– La meg være krystallklar når det gjelder dette: Det eksisterer ingen frist for vårt arbeid for å hjelpe gjenværende amerikanske borgere som bestemmer seg for at de ønsker å dra, sa utenriksministeren.

Dette gjelder også afghanere som har hjulpet USA, ifølge Blinken.

Tysklands statsminister Angela Merkel sa onsdag at hun håper å kunne hjelpe afghanere som ønsker å forlate Afghanistan også etter 31. august.

I den tyske nasjonalforsamlingen sa Merkel at ulike muligheter vurderes og at tyske myndigheter «jobber intenst på alle nivåer». Hun pekte på den sivile driften av flyplassen i Kabul som én mulighet.

Også utenriksminister Heiko Maas håper en slik løsning er gjennomførbar. Han har sagt at Tyskland vil forsøke å fly folk ut fra den sivile delen av flyplassen etter månedsskiftet.

– Arbeider intenst

Norge har så langt evakuert 652 personer fra Kabul til Oslo. Blant dem er det norske borgere, personer med oppholdstillatelse og afghanere med behov for beskyttelse.

Fortsatt er det mange norske borgere i Afghanistan. Utenriksdepartementet har ikke kunnet gi noen garanti for at de vil klare å hjelpe alle nordmenn som ønsker å reise hjem.

– Vi arbeider fortsatt intenst med å evakuere de vi kan, både norske borgere eller personer med oppholdstillatelse i Norge, og afghanere med behov for beskyttelse. Det vil vi fortsette med så lenge vi kan, men tidsvinduet kan være svært kort, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB onsdag kveld.

Myndighetene i Danmark opplyste onsdag at de er så å si ferdig med sin evakuering fra Kabul. Ifølge Blinken er minst 4.500 amerikanere så langt fraktet ut av Afghanistan.