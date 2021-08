Blinken: Taliban tillater evakuering også etter 31. august

Taliban vil tillate amerikanere og enkelte afghanere å forlate Afghanistan også etter 31. august, opplyser USAs utenriksminister Antony Blinken.

Utenriksminister Antony Blinken fortalte om situasjonen i Afghanistan på en pressekonferanse onsdag.

NTB-AFP

25. aug. 2021 21:15 Sist oppdatert nå nettopp

Ifølge Blinken vil Taliban åpne for utreise for afghanere som er utsatt for risiko.

Han bekrefter dermed noe av det tyske myndigheter meldte tidligere på onsdagen. Tysklands ambassadør til Afghanistan sa at Taliban har forsikret at det blir mulig å reise ut for afghanere med gyldige reisedokumenter.

Ifølge Blinken er det fortsatt 1.500 amerikanske borgere i Afghanistan som kan ha behov for evakuering. Amerikanske myndigheter forsøker å kontakte dem flere ganger om dagen for å sjekke om de fortsatt ønsker å reise.

Evakueringen har så langt vært helt avhengig av at amerikanske soldater har ansvar for drift og sikkerhet ved flyplassen i Kabul.

Både Norge og andre europeiske land har forsøkt å presse USA til å forlenge evakueringsfristen. President Joe Biden har imidlertid sagt at han ønsker å hente hjem de siste soldatene 31. august, i tråd med en avtale med Taliban.