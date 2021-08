Nordmann var meter fra eksplosjonen i Kabul. – Jeg var så heldig!

DOHA (Aftenposten): Minst 60 mennesker skal ha blitt drept i to bombeeksplosjoner ved Kabuls flyplass. En 27 år gammel nordmann var svært nær ved å bli drept.

En 27 år gammel nordmann var svært nær ved å bli drept i angrepet mot flyplassen i Kabul. Bildet er ikke nordmannen.

En 27 år gammel norsk statsborger var svært nærme da en bombe torsdag ble detonert ved Kabul flyplass. I en telefonsamtale med Aftenposten anslår han at han bare var et par meter unna der den første av to eksplosjoner skjedde, ved det som kalles Abbey gate.

Han var nede i en avløpskanal som går rundt muren rundt flyplassområdet i det bomben eksploderte på bakkenivå, altså et par meter høyere opp enn der han selv var.