Nyhetsbyråer: USA gjennomførte droneangrep mot bil med sprengstoff nær Kabul-flyplassen

Røyk ses over åstedet, som ligger like ved den internasjonale flyplassen i Kabul.

USA skal ha gjennomført et droneangrep kort avstand fra flyplassen i Kabul for å stanse en bil med eksplosiver nær flyplassen i Kabul. To er så langt bekreftet drept.

29. aug. 2021 15:09 Sist oppdatert 7 minutter siden

AFP-journalister meldte lørdag formiddag om en eksplosjon i Kabul. To personer skal være drept, hvorav ett barn. Tre personer skal være skadet.

På sosiale medier melder flere at det skal dreie seg om et missil som har truffet et bolighus i området Khajeh Baghra, som ligger bare kilometer unna flyplassen.

Det var et amerikansk droneangrep som var rettet mot en bil som var rigget med eksplosiver og på vei mot Kabul flyplass, melder en reporter i Reuters på Twitter. Den samme opplysningen er også blitt bekreftet av en Taliban-talsmann overfor nyhetsbyrået AP.

Søndag ettermiddag siterer flere amerikanske medier en talsperson for det amerikanske forsvaret, Bill Urban, på at USA står bak droneangrepet.

Talspersonen opplyser at eksplosivene i bilen skal ha blitt detonert i forbindelse med droneangrepet. Og at størrelsen på denne eksplosjonen tyder på at det dreide seg om en «substansiell mengde» sprengstoff i bilen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det ble først meldt at IS-fraksjonen IS-K tok på seg skylden for angrepet.

En sikkerhetskilde tilknyttet den tidligere afghanske regjeringen skal også ha bekreftet at det er snakk om et missil som har truffet et hus.

Ruters skriver at to anonyme myndighetspersoner bekrefter til dem at USA har utført to militære angrep i Kabul. Det er ikke bekreftet om det dreier seg om samme hendelse.

På Twitter deles nå videoopptak av det som skal vise skadene etter angrepet.

Utenriksdepartementet opplyser til Aftenposten at de ikke har informasjon om hendelsen, ettersom alle norske diplomater er trukket ut av Afghanistan.

Hendelsen skjer bare dager etter selvmordsangrepet torsdag, som kostet over 170 mennesker livet.

President Joe Biden har det siste døgnet advart mot nye angrep mot Kabuls flyplass innen de neste 24 til 36 timene.

Han vurderte da et nytt terrorangrep mot flyplassen som «svært sannsynlig», ifølge CNN.

– Angrepet var ikke det siste, advarte Biden, med referanse til torsdagens angrep.

Det er bare to dager igjen til fristen for USAs tilbaketrekking fra Afghanistan. Taliban gjør seg nå klare til å ta over flyplassen.