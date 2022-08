Nytt vulkanutbrudd i gang på Island

Lava renner nær vulkanen Fagradalsfjall, ifølge landets meteorologiske institutt. Sprekken som har åpnet seg, er flere hundre meter lang.

Bildet viser lava etter et vulkanutbrudd på Island i mars 2021.

Nå nettopp

Vulkanutbruddet ble bekreftet 13.30 onsdag.

Geologer har lenge ventet et utbrudd nært hovedstaden Reykjavik.

De siste ukene har Islands meteorologiske institutt sett hvordan bakken i området rundt fjellet har utvidet seg – og at dette har skjedd uvanlig raskt. Satellittbilder har vist tydelig bevegelse i magmaen under jordoverflaten.

Det aktuelle utbruddet startet i nærheten av vulkanen Fagradalsfjell, rundt 4 mil fra hovedstaden. Vulkanen våknet til live i fjor, etter 781 år i dvale.

Det er ennå for tidlig å si hvor stor aktiviteten er, men det er ventet flere oppdateringer, skriver kringkasteren RUV.

Klokken 16.30 er det ikke meldt om noen forstyrrelser på flyreiser på Reykjaviks flyplass Keflavík på grunn av utbruddet.

Den siste tiden har det vært en rekke små jordskjelv i området.

Den betydelige seismiske aktiviteten har fått mye oppmerksomhet i landet. Kringkasteren RUV har en direkteblogg med kontinuerlige oppdateringer om vulkanutviklingen. Her ligger bilder, intervju med eksperter og oppdatert info om utbruddet.

Et bilde tatt tirsdag viser sjampoflasker og såper som har rast ut av en butikkhylle som følger av et jordskjelv.

To webkameraer viser området der det siste utbruddet skjedde.

Under kan du se ett av dem.

Flere tusen jordskjelv

Ifølge RUV er det registrert 1200 jordskjelv siden midnatt tirsdag. Totalt har det vært 10.000 jordskjelv siden serien av skjelv startet lørdag.

De fleste har vært av mindre omfang, ifølge RUV. Ett av dem har hatt styrke på 4,2.

Ansatte ved Meteorologisk institutt på Island følger nøye med på utviklingen. Myndighetene sier de også er forberedt på større jordskjelv. De har bedt folk være forsiktige og holde seg unna området.

Ifølge Islands statsminister er usikkerheten det verste ved situasjonen.

På spørsmål om de er bekymret for flyplassen, svarer Katrin Jakobsdottir til RUV at det er en av sakene de diskuterer hyppig.

Island er vant med at flytrafikken forstyrres av vulkansk aktivitet, her er et utbrudd ved Grimsvotn i 2004.

Neppe «askefast» igjen

Uavhengig av utbruddets utvikling, skal det trolig mye til for at verden opplever en askesky som den vi hadde i 2010. I årene etter utbruddet ble det lagt ned mye arbeid for å unngå et «askefast» Europa.

Allerede i 2017 uttalte Luftfartstilsynet at vi sannsynligvis er så godt forberedt at vi ikke vil rammes av slike konsekvenser igjen.

– Vi har fått et mye klarere bilde av askeutbredelse i norsk luftrom. Det er etablert både regelverk, prosedyrer og bedre varsling og måling ved en askesituasjon.

Det sa Ira Schaug-Pettersen i Luftfartstilsynet i 2017.