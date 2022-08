Vulkanen på Island spyr ut lava gjennom en 300 meter lang sprekk

Lava renner nær vulkanen Fagradalsfjall, ifølge landets meteorologiske institutt. Turister og skuelystne flokket til stedet onsdag.

Skuelystne ser på utbruddet til Fagradalsfjall vulkanen. Vulkanen har et utbrudd nøyaktig åtte måneder etter at det forrige stoppet.

3. aug. 2022 17:43 Sist oppdatert 11 minutter siden

Geologer har lenge ventet et utbrudd nær hovedstaden Reykjavik. Vulkanutbruddet ble bekreftet 13.30 onsdag.

Turister og skuelystne flokket til stedet onsdag for å få være vitne til naturfenomenet. Utbruddet startet i nærheten av vulkanen Fagradalsfjall sørvest på øya på ettermiddagen, opplyser meteorologene på øya. Utbruddet er rundt fire mil fra hovedstaden.

Nysgjerrige tilskuere fant raskt veien til stedet for å se på lavaen og lytte til det intense brølet fra bakken, rapporterer nyhetsbyrået AFP fra stedet.

De siste ukene har Islands meteorologiske institutt (IMO) sett hvordan bakken i området rundt fjellet har utvidet seg – og at dette har skjedd uvanlig raskt. Satellittbilder har vist tydelig bevegelse i magmaen under jordoverflaten.

Vulkanen våknet til live i fjor, etter 781 år i dvale.

Det er ennå for tidlig å si hvor stor aktiviteten er, men det er ventet flere oppdateringer, skriver kringkasteren RUV.

Nysgjerrige tilskuere på vei mot vulkanen.

IMO anslår at størrelsen på utbruddet er omtrent 300 meter. Utbruddet startet i Meradalir, en ubebodd dal i nærheten av Keflavik-flyplassen og under 1 kilometer fra fjorårets utbrudd.

Utbruddet har ikke dannet noen askesky, men IMO sier gassene som frigjøres, kan forårsake forurensing.

– Risikoen for befolkede områder og kritisk infrastruktur regnes for å være svært lav, og det er ingen forstyrrelser for flytrafikken, sier det islandske utenriksdepartementet på Twitter.

Den siste tiden har det vært en rekke små jordskjelv i området.

Den betydelige seismiske aktiviteten har fått mye oppmerksomhet i landet. Kringkasteren RUV har en direkteblogg med kontinuerlige oppdateringer om vulkanutviklingen. Her ligger bilder, intervju med eksperter og oppdatert info om utbruddet.

Et bilde tatt tirsdag viser sjampoflasker og såper som har rast ut av en butikkhylle som følger av et jordskjelv.

To webkameraer viser området der det siste utbruddet skjedde.

Under kan du se ett av dem.

Syvende utbrudd på 21 år

Vulkanekspert Magnus Tumi Gudmundsson sier at utbruddet ser ut til å være lite.

– Men vi vet ikke hvor i prosessen vi er ennå, sa han til nyhetsbyrået AP på vei inn i et helikopter for å se på utbruddet.

Ifølge islandske myndigheter er tilsiget av magma under Fagradalsfjall omtrent dobbelt så raskt som det var under utbruddet våren 2021.

Da kom det små lavaspytt fra bakken i flere måneder etter en rekke små jordskjelv. Til sammen ble over 140 millioner kubikkmeter magma sluppet ut i utbruddet.

Onsdagens utbrudd er det syvende på 21 år på Island. Men frem til i fjor hadde ikke Reykjanes-halvøya opplevd et utbrudd siden 1200-tallet, da en vulkan var aktiv i 30 år.

Etter fjorårets utbrudd sa eksperter at det kunne være starten på en ny periode med langvarige vulkanutbrudd.

Flere tusen jordskjelv

Ifølge RUV er det registrert 1200 jordskjelv siden midnatt tirsdag. Totalt har det vært 10.000 jordskjelv siden serien av skjelv startet lørdag.

De fleste har vært av mindre omfang, ifølge RUV. Ett av dem har hatt styrke på 4,2.

Ansatte ved Meteorologisk institutt på Island følger nøye med på utviklingen. Myndighetene sier de også er forberedt på større jordskjelv. De har bedt folk være forsiktige og holde seg unna området.

Ifølge Islands statsminister er usikkerheten det verste ved situasjonen.

På spørsmål om de er bekymret for flyplassen, svarer Katrin Jakobsdottir til RUV at det er en av sakene de diskuterer hyppig.

Vulkanutbruddet fotografert fra luften. En 300 meter lang sprekk spyr ut lava.

Neppe «askefast» igjen

Uavhengig av utbruddets utvikling, skal det trolig mye til for at verden opplever en askesky som den vi hadde i 2010. I årene etter utbruddet ble det lagt ned mye arbeid for å unngå et «askefast» Europa.

Allerede i 2017 uttalte Luftfartstilsynet at vi sannsynligvis er så godt forberedt at vi ikke vil rammes av slike konsekvenser igjen.

– Vi har fått et mye klarere bilde av askeutbredelse i norsk luftrom. Det er etablert både regelverk, prosedyrer og bedre varsling og måling ved en askesituasjon.

Det sa Ira Schaug-Pettersen i Luftfartstilsynet i 2017.