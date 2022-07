Italias statsminister har varslet at han vil gå av. Presidenten sier nei.

Italias statsminister, Mario Draghi, varsler at han vil levere sin avskjedssøknad torsdag kveld. Men presidenten nekter å godta søknaden.

14. juli 2022 20:00 Sist oppdatert 16 minutter siden

Draghi kom med beskjeden under et møte i ministerrådet – regjeringens øverste organ, ifølge Statsministerens kontor.

Det er opp til president, Sergio Mattarella, å akseptere avskjedssøknaden.

– Den nasjonale enheten som denne regjeringen har vært bygd på siden starten, finnes ikke lenger, sier Draghi.

Avviser søknad om avskjed

En drøy time etter at Draghi annonserte at han vil gå av, kom nyheten om at president Mattarella nekter å godta Draghis søknad om avskjed som statsminister.

– Mattarella forventet ikke at statsministeren ville trekke seg, og inviterer statsministeren til å komme med en uttalelse i parlamentet, står det i en uttalelse fra presidenten, ifølge AFP.

Nektet å stemme ja

Det skyldes en stor uenighet internt i samlingsregjeringen. Et av de største partiene i regjeringen, Femstjernersbevegelsen, nektet å stemme ja til et forslag om økonomiske støtteordninger. Støtteordningene skal være for personer og bedrifter som opplever kraftig prisstigning og økende utgifter. Det er blant annet som følge av Ukraina-krigen.

Partiet mener at støtteordningene er for dårlige, og deltok derfor ikke i avstemningen.

Avstemningen fungerte også som et tillitsvotering for regjeringen.

Tidligere på dagen hadde Draghi et timelangt møte med presidenten, ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Regjeringskrisen har bygd seg opp over flere dager. Draghi hadde på forhånd advart om at han vil gå av hvis Femstjernersbevegelsen ikke deltok i avstemningen, som ble gjennomført i det italienske senatet tidligere torsdag.

Forslaget fikk flertall selv om Femstjernersbevegelsen lot være å stemme.

Vil at Draghi skal tale for nasjonalforsamlingen

Da Statsministeren fikk avslag på avskjedssøknaden, ville Mattarella i stedet at Draghi skal tale til nasjonalforsamlingen. Der skal han få et inntrykk av hvordan den politiske krisen skal løses.

I teorien innebærer dette at Draghi må danne en ny samlingsregjering, trolig uten Femstjernersbevegelsen, som den siste tiden har havnet på kollisjonskurs med regjeringssjefen som følge av ulike tilnærminger til Ukraina-krigen.

Draghi, som tidligere vært sjef for Den europeiske sentralbanken, har siden februar 2021 ledet en bred samlingsregjering bestående av seks partier: Høyreorienterte Lega, den populistiske Femstjernersbevegelsen, Det demokratiske partiet, Forza Italia, Italia Viva og venstregruppen Artikkel én.

Nyvalg

Den siste tiden har det vært økende samarbeidsproblemer i regjeringen, og Femstjernersbevegelsen har også vært sterkt uenig i Italias våpenleveranser til Ukraina.

Draghi understreket nylig at han anser Femstjernersbevegelsen for å være en viktig del av koalisjonen.

Redningspakken og tillitsvoteringen ble i forrige uke behandlet separat i underhuset. Også da lot Femstjernersbevegelsen være å stemme over redningspakken, men den uttrykte samtidig støtte til regjeringen i en annen votering.

Draghis avgang betyr at det må skrives ut nyvalg i Italia.