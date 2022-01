Skal dette bildet felle Boris Johnson? Mens dronningen sørget, var det full fest i Downing Street.

BRUSSEL (Aftenposten): Det går fra vondt til verre for Boris Johnson. Fredag formiddag gikk Downing Street til det helt oppsiktsvekkende skritt å beklage festene overfor dronningen.

Dronning Elizabeth sitter helt alene i St. George kapell under sin ektemann, prins Philips begravelse.

Bildet av dronning Elizabeth, sittende for seg selv, sørgende under ektemannens begravelse i fjor, beveget en hel verden. Og britene i særdeleshet.

Dronningen fulgte alle covid-regler og valgte å sitte helt alene i kapellet under seremonien. Hun kom også alene til og fra begravelsen, i egen bil. Ingen satt sammen med henne eller holdt rundt henne.

På grunn av regjeringens koronarestriksjoner kunne bare 30 personer delta i prins Philips begravelse. Som eneste gjenlevende medlem av sin husstand måtte dronningen sitte for seg selv mens resten av kongefamilien satt på motsatt side.

Dette var 17. april i 2021. Storbritannia var nedstengt, og det var strenge regler for hvor mange som kunne møtes.

Fest til langt på natt

Bare timer før begravelsen, fredag kveld den 16. april, var det to fester i statsministerboligen i Downing Street.

Festene skulle markere at to kolleger sluttet. Rundt 30 personer var til stede, og utpå kvelden ble de to festene slått sammen. Deltagerne fortalte om høy musikk og dansing til langt på natt.

Dette var også festen hvor deltagerne hadde fått beskjed om å ta med sin egen drikke- «Bring your own booze» – så stemningen var høy.

Nå faller partiet på meningsmålingene, og tilliten til Johnson er på frysepunktet.

Statsminister Boris Johnson skal ikke ha vært på akkurat denne festen. Det anses likevel ikke veldig formildende, så lenge Johnson er knyttet til en rekke andre fester i statsministerboligen under lockdown-perioden. Disse er nå under etterforskning.

Beklager overfor dronningen

Kravene om at han må gå, blir stadig flere på De britiske øyer. Statsministeren sliter med frynsete rykte og synkende popularitet.

Dronning Elizabeth og hennes mann, prins Philip fra noen lykkeligere tider. Her er de sammen på hesteveddeløpet Royal Ascot.

Det var allikevel oppsiktsvekkende da meldingen kom: Boris Johnsons kontor beklager overfor Buckingham Palace at det ble holdt to fester kvelden før prins Philips begravelse.

Unnskyldningen ble overbrakt gjennom offisielle kanaler og på telefon, skriver The Telegraph, som avslørte saken. Hvem som tok telefonen, vil ikke Downing Street opplyse, ifølge NTB.

Beklagelser i kø

Men det var ikke bare Boris Johnson som følte behov for å beklage. James Slack, en av de to medarbeiderne som ble takket av, gjorde det samme:

– Jeg ønsker å beklage helt uforbeholdent for å ha forårsaket sinne og sårede følelser, sa Slack i en uttalelse.

Et annet ubesvart spørsmål er hvorfor han ikke rapporterte om festen i sin nye jobb. For Slack sluttet i jobben som kommunikasjonsdirektør for statsministeren for å begynne som redaktør i tabloidavisen The Sun.

Og hva ville vært mer naturlig enn at The Sun avslørte denne festen? Men det gjorde avisen ikke, men konkurrenten The Daily Telegraph.

Nå høster den hardtslående tabloiden kritikk for ikke å skrive om festen.

Festbonanza

Avsløringen av den siste festen føyer seg nå inn i en pinlig rekke med festligheter i Downing Street mens landet var nedstengt.

Tidligere denne uken måtte Johnson ut og beklage etter at han deltok på en hagefest i mai 2020.

Opposisjonen og Labour-leder Keir Starmer har forlengst krevd at Johnson må gå av. Og fredag sa nestleder i Labour, Angela Rayner følgende:

– Jeg har ikke ord for den kulturen og oppførselen som hersker i Downing Street, og ansvaret ligger på Johnson.

Men også i hans eget parti vokser misnøyen. Nå raser også det konservative partiet på meningsmålene. Partiet ligger over 10 prosentpoeng bak Labour.

Og enda verre: Målinger viser at Johnson er mindre populær enn Jeremy Corbyn og Theresa May, to av britenes minst populære politikere gjennom tidene. Corbyn som Labour-leder og May som tidligere britisk statsminister.

Men det å vrake Johnson, kaste partiet ut i en krevende lederstrid og i verste fall utløse et nyvalg, sitter langt inne.