Taliban hadde over 20 møter på tre dager. Dette var det viktigste som kom ut av det.

Møtene på Soria Moria kan åpne for mer hjelp til Afghanistan. Taliban fikk en PR-seier, men den kan fort svinne hen.

Talibans fungerende utenriksminister Amir Khan Muttaqi (til høyre) svarte mandag på spørsmål fra pressen utenfor Soria Moria hotell.

Taliban-besøket er over. Delegatene er tilbake i Kabul, levert med privatjet finansiert av Norge.

Slik oppsummeres besøket av en statssekretær i UD, en generalsekretær i en hjelpeorganisasjon og en forsker.

– UD er realistiske, men fornøyd, sier statssekretær Henrik Thune. – Summen av møtene er det viktigste.

Det er første gang det har vært samtaler mellom sivilsamfunnet og Taliban.

Det blir noe lettere for det internasjonale samfunnet å ha løpende kontakt med Taliban. Det er avgjørende for å begrense den akutte humanitære situasjonen.

Taliban har fått vite hvilke konkrete ting de må innfri for at omverdenen skal være villig til å gå videre med et samarbeid med dem. Et eksempel er at også jenter over 12 år skal få begynne på skolen i mars.

De fikk tatt opp med Taliban hvilke tekniske løsninger som må på plass for at det skal bli mulig å få vesentlig mye mer penger inn til humanitærhjelp, helse og skole. Penger som vil bli kanalisert inn via Verdensbankens fond, FN-systemet og hjelpeorganisasjoner (NGOer).

Aktivisten Mahbooba Siraj ledet det afghanske sivilsamfunnets samtaler med Taliban. Foto: Afshin Ismaeli / Aftenposten Dikteren og aktivisten Hoda Khamosh krevde frigivelse av kvinneaktivister. Foto: Afshin Ismaeli / Aftenposten

Dette må til for fortsatt «fremoverlent kontakt»

Thune sier han i møte med den fungerende afghanske utenriksministeren og den fungerende afghanske justisministeren var tydelig på hva Taliban måtte gjøre for at Norge skulle være villig til fortsatt «fremoverlent kontakt».

Beslutte at alle skoler for jenter over syvende trinn i alle provinser av Afghanistan åpnes.

Kontakt og samtaler med sivilsamfunnet og opposisjonen må fortsette i Afghanistan.

Frigivelse av menneskerettighetsaktivister. Taliban fikk navn på personer som må redegjøres for og frigis hvis de sitter i Talibans varetekt.

Thune tror ikke på noen rask endring av Taliban.

– Vi er realistiske og tror ikke på noen raske løsninger på situasjonen i Afghanistan. Men det er en begynnelse, sier han.

– Ingen anerkjennelse av Taliban

– Har Taliban gjennom dette besøket i Oslo fått anerkjennelse fra Norge og andre vestlige land?

– Nei, og det innser de også selv. De bruker anledningen til å få en scene. De synes, og det trives de helt sikkert med. Men det har også være en plattform for kritisk omtale av Taliban, svarer Thune.

Statssekretær Henrik Thune (Ap) møtte mandag representanter fra det afghanske sivilsamfunnet.

Han sier skritt i retning av normalisering ligger langt frem i tid.

– Det vet de. Ballen for fremdrift ligger nå plassert på deres side.

Statssekretæren sier de visste det ville være kontroversielt å ta Taliban til Norge, at det kunne ses på som en viss legitimering av Taliban, og at det ville skape stor oppmerksomhet. Bildene av Taliban i en privatjet skapte særlig mye furore. Men på grunn av sikkerhetshensyn fantes ikke noe alternativ, forklarer UD.

Det Thune er lei seg for, er at folk som har mistet noen i Afghanistan, ikke ble informert på forhånd. UD har hatt en stående avtale om at de skulle informere enken etter Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen, men det ble ikke gjort.

– Det er ikke noe annet å si enn at det var en blunder. Vi må gå gjennom rutinene våre etterpå og se til at det fungerer neste gang.

– Vennlig tone, men ikke alltid klare svar

Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistankomiteen, representerte en av flere humanitære organisasjoner som tirsdag fikk møte delegasjonen fra Taliban.

– Det var en vennlig tone, men det var ikke alltid Taliban kunne gi klare svar, oppsummerer hun.

Taliban har lenge sagt at jenter skal få gå på skole, men at det ikke har vært trygt for dem.

– Vi spurte dem om hva som skulle til for at det skulle være trygt for jenter å gå på skole. Det kunne de ikke svare på. Men de holdt fast ved at skolene ikke er permanent stengt, og at de kommer til å gjenåpne til våren. Vi hadde håpet på et mer konkret svar enn det, sier Kjølseth.

Talibans delegasjon ble passet på av norsk politi.

Det aller viktigste, synes hun, har vært at det var en dialog mellom sivilsamfunnet og Taliban.

– Det er et håp om at den dialogen kan komme inn i et spor og vare, sier Kjølseth.

– Ble det en PR-seier for Taliban?

– Ja, det er kanskje en PR-seier internt, men overfor det afghanske folk kommer ikke den til å vare særlig lenge hvis de ikke kan levere noe for å bedre situasjonen i landet.

– Vesten snakket til Taliban med én stemme

Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken mener det aller viktigste ved Soria Moria-møtene var at det ble etablert en sammenhengende dialog mellom vestlige stater og Taliban.

– Man snakker i stor grad med én stemme og klarer å sende entydige signaler til Taliban om hva som er forventet av dem, sier forskeren ved Fredsforskningsinstituttet i Oslo (PRIO).

– Godt diplomatisk håndverk

Harpviken mener møtet mellom Taliban og representanter for afghansk sivilsamfunn var viktig. Taliban ble konfrontert direkte med overgrep som skjer på deres vakt, og det ble stilt klare krav om ytringsfrihet, rettssikkerhet og politisk deltagelse.

– At Taliban gikk inn i disse diskusjonene, i full offentlighet, vitner om godt diplomatisk håndverk fra norsk side, mener han.

Harpviken tror man kan ha kommet nærmere enighet om hvordan man skal få penger inn til helse og utdanning.

– Man må finne tekniske løsninger på hvordan man kan få private banker til å fungere, slik at man kan få betalt ut pengene. Man må få Taliban til å samarbeide slik at man vet hvem man skal betale til, uten at pengene går gjennom Taliban, sier han.

– Implisitt en anerkjennelse

– Har Taliban fått anerkjennelse?

– Det er klart det implisitt ligger en anerkjennelse i at de blir invitert til en hovedstad i Vesten og får møte spesialrepresentanter fra en rekke av verdens viktigste land, inklusive tre av medlemmene i Sikkerhetsrådet og EU, sier Harpviken.

Han tror det er noe Taliban tar til seg og bruker for det det er verdt.

– Så har de nok samtidig fått en veldig tydelig beskjed om at formell anerkjennelse som Afghanistans legitime statsmakt, kommer til å kreve veldig mye og vil i beste fall ligge et godt stykke frem i tid.

Mange reagerte på at Norge hentet Taliban med et innleid privat jetfly, noe som kostet 3,5 millioner kroner. Av sikkerhetsmessige hensyn var det eneste mulige måte å gjøre det på, sier UD.

– Hva har Norge fått ut av å være verter?

– Dette blir lagt merke til blant Norges allierte. Det vil også være en fjær i hatten for statsminister Jonas Gahr Støre at han som ordfører i Sikkerhetsrådet, kan rapportere direkte fra det som har skjedd i Oslo.

Men Taliban-besøket har vært omstridt i Norge.

– Reaksjonene ville vært der uansett, sier Harpviken, som mener man kanskje kunne kommet reaksjonene i forkjøpet ved å informere litt tidligere. Han sier man spesielt burde forberedt dem som er påført personlige tap av Taliban.