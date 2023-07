Det ble ingen ny koranbrenning. Hvem er Salwan Momika, mannen som setter fyr på Sveriges forhold til Midtøsten?

Sveriges ambassade er ramponert, og landets fremtid i Nato kan stå på spill. Koranbrenningene i Stockholm har satt fyr også på Midtøsten.

Salwan Momika ankom tidlig torsdag ettermiddag Iraks ambassade i Stockholm. Den irakiske 37-åringen hadde varslet at han vil brenne Koranen og det irakiske flagget. Men markeringen ble avlyst. Vis mer

28. juni sto Salwan Momika og gnikket undersiden av skoene sine med koranen utenfor Stockholms største moské. Bak politisperringer la han bacon på muslimenes hellige bok. Han rev ut sider fra den som han satte fyr på.

Tidlig torsdag ettermiddag var det duket for en ny koranbrenning. Momika møtte da opp utenfor Iraks ambassade i Stockholm. Denne gangen skulle han også brenne et irakisk flagg.

Det er litt uklart hva som skjedde. Momika begynte å krangle med motdemonstranter. Han gned skoene sine på boken og et bilde av det irakiske flagget. Svenske Expressen skriver at han ikke brant koranen. Nyhetsbyrået TT melder imidlertid at bilder fra stedet viser at boken kanskje var litt svidd i kantene.

Og i 14-tiden pakket Momika sammen sakene sine og dro sin vei.

Dette skulle være én av flere koranbrenninger som har funnet sted i Sverige. De har fått store konsekvenser for landet og potensielt europeisk sikkerhetspolitikk.

Bak flere av dem står den etter hvert mye omtalte Rasmus Paludan: En islamfiendtlig og høyreradikal svenskdanske.

Irakeren Salwan Momika er foreløpig en mer ukjent figur.

Les også Sveriges ambassade stormet før koranbrenning. Kan det påvirke Nato-medlemskapet?

Var med i kristen milits

På Twitter beskriver Momika seg nøkternt som «ateist» og «liberal».

Men før var han kristen. 37-åringen er født i Al-Hamdaniya-distriktet øst for byen Mosul i Nord-Irak. Dette er kjerneområdet til assyrerne, en kristen folkegruppe.

Momika har levd et turbulent liv. Fortiden hans er kartlagt av nyhetsnettstedet Arab News og The New Arab. Aftenposten har snakket med kilder i Irak som bekrefter informasjonen.

I 2013 ble Den islamske staten (IS) etablert. Som et svar ble en rekke lokale militser mobilisert, muslimske og kristne. De var underlagt Folkets mobiliseringsstyrke (PMF), eller Hashd på arabisk. Mange hadde koblinger til Iran

Salwan Momika var aktiv i militsene. Og han ledet også sin egen, Suqur Assyria. Men han havnet også i en intern konflikt med en lokal kristen leder, Rayan al-Kaldani, lederen for den politiske bevegelsen Babylon. I mars 2017 ble Momika arrestert. Han satt i fengsel i 18 dager.

Siden skal Momika ha vært involvert i en rekke politiske bevegelser. Han har også vært motstander av at de sjiamuslimske bevegelsene i kristne områder i Irak. Han skal være siktet for flere forhold i Irak, ifølge advokater som The New Arab har snakket med.

– Momika kom fra en bakgrunn som var sterkt påvirket av kristendommen, sa den egyptiske forfatteren Hani Nasira, som er ekspert på religiøse bevegelser, til Arab News.

– Samtidig som han fulgte den kristne troen, jobbet han hvileløst for å bli viktig og relevant. Han ble en opportunist, sa Nasira.

Demonstranter stormet Sveriges ambasssade i Iraks hovedstad Baghdad natt til torsdag. Årsaken var den varslede koran-brenningen i Stockholm senere samme dag. Foto: Ali Jabar, AP/NTB Demonstrantene holdt opp et bilde av sjialederen Moqtada al-Sadr. Han skal ha oppfordret til protestene. Foto: Ahmed Saad, Reuters/NTB

Hevder han bare var politiker

Selv avviser Momika at han har vært medlem av en milits og PMF.

– Dette er rykter som spres av muslimer og den irakiske regjeringen for å villede folk, sa Momika i et intervju med Aftonbladet.

– Jeg var bare en politiker. Alle ryktene om meg var påfunn for å stille meg for retten.

Momika har vært i Sverige siden 2021. Da fikk han en treårig oppholdstillatelse, ifølge Expressen.

Momika sier selv han er politisk flyktning. Men det tok ikke lang tid før han var i politiets søkelys. Sommeren 2021 ble han dømt til samfunnstjeneste for å ha truet en mann han bodde med.

På spørsmål om hvorfor han brenner koranen, sier han at han ikke respekterer den:

– Jeg respekterer ikke en bok som oppfordrer til å drepe meg og alle som ikke er muslimer, og som omtaler oss med obskøne ord, sa Momika til Aftonbladet.

– Jeg har ikke gjort noe galt

Siden forrige koranbrenning i slutten av juni har Momika mottatt en rekke trusler. Nå lever han med politibeskyttelse, men han er også under etterforskning for hatkriminalitet.

Kilder som Aftenposten har snakket med, forteller at Momikas far, Sabah Matti, har fordømt sønnens handlinger.

Har han noen gang angret? Nei, sier Momika.

– Jeg har aldri angret meg. Og jeg har ikke gjort noe galt, sa han til Aftonbladet. Han viser til at politi og domstoler har godkjent markeringene hans.

Han lar seg heller ikke påvirke av at 57 muslimske land mener man må innføre internasjonale lover mot å brenne koranen. Eller at koranbrenningen fordømmes av FNs menneskerettsråd og pave Frans.

Salwan Momika brant sider fra koranen utenfor en moské i Södermalm i Stockholm 28. juni. Markeringen gikk rolig for seg. Foto: Stefan Jerrevång/TT / NTB Momikas koran-brenning fikk store reaksjoner i Irak. 30. juni brant sjialederen Moqtada al-Sadrs tilhengere regnbueflagg utenfor Sveriges ambassade i Bagdad. Foto: Hadi Mizban / AP / NTB

Momika har tidligere sagt at målet hans ikke er å hindre svensk Nato-medlemskap.

– Jeg mener at vi ikke kan blande politikk og personlig frihet. Jeg tror ikke Sverige tok skade av det. Det jeg gjorde, var også i Sveriges interesse, understreket han.

Truer med å bryte bånd til Sverige

Men handlingene hans har fått store konsekvenser. Natt til torsdag ble Sveriges ambassade i Iraks hovedstad Bagdad stormet av rasende demonstranter. De satte fyr på bygninger og ødela mye.

Sjialederen Moqtada al-Sadr har oppfordret tilhengerne sine til å angripe ambassaden, skriver nyhetsbyrået Reuters. Al-Sadrs tilhengere har gjennomført flere store protester mot Sverige i juni og juli.

Senere torsdag kastet Irak den svenske ambassadøren ut av landet. Regjeringen kaller også hjem sin egen chargé d’affaires chargé d’affairesChargé d'affaires er en diplomatisk utsending. fra Stockholm, ifølge Reuters.

En irakisk minister sier også at landet vil legge ned forbud mot handel med svenske selskaper.

Iran har også kommet på banen. De beskylder Momika for å være agent for den israelske etterretningstjenesten Mossad og hevder at han handler på ordre fra israelske myndigheter.

Det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA hevder at svensk politi støtter koran-brenningen.

Koran-brenningene skjer på et sårbart tidspunkt for Sverige. Tyrkia nektet lenge å godkjenne svensk Nato-medlemskap som følge av at svenske myndigheter tillot Rasmus Paludan å brenne koranen.

Tidligere i juni gikk endelig Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med på å innvilge Sveriges Nato-søknad. Men prosessen er ennå ikke godkjent av det tyrkiske parlamentet.