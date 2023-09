Russerne graver seg ned – 1000 kilometer fra fronten i Ukraina

Én og én dukker nye russiske skyttergraver og forsvarsverk opp langt utenfor Russlands grenser. Har Putin en ny plan for nabolandet Georgia?

Et stillbilde fra en dronevideo viser grøfter og forsvarsverk nær grensen til Sør-Ossetia i Georgia. Videoen ble delt på Facebook 28. august. Vis mer

Publisert: 07.09.2023 12:43

Kortversjonen Nye russiske skyttergraver og forsvarsverk dukker opp i Georgia, mange hundre kilometer utenfor Russlands grenser.

Russland har i praksis tatt kontroll over to utbryterrepublikker i Georgia, Sør-Ossetia og Abkhazia.

En av Putins nærmeste allierte, Dmitrij Medvedev, har nylig antydet at regionene kan bli innlemmet i Russland. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Den ukrainske motoffensiven ruller seigt og blodig fremover. De russiske soldatene hadde god tid til å forberede seg. De bygde forsvarsverk, plasserte ut landminer og gravde seg ned langs frontlinjen.

Men det er ikke bare i Ukraina det har vært høy russisk byggeaktivitet. Den siste tiden har nye russiske skyttergraver og forsvarsverk også dukket opp langs en annen linje. Den ligger mange hundre kilometer lenger øst: I Georgia.

I august var det 15 år siden Russland gjennomførte et blodig angrep på nabolandet i sør. Krigen endte med at Georgia mistet kontroll over rundt en femtedel av sitt territorium.

I ettertid blir den også sett på som en forsmak på Russlands president Vladimir Putins ambisjoner og planer for Ukraina.

Flere nye militære posisjoner

Dronen glir over slettelandskapet. Bildene avslører dype grøfter og små reisverk dekket med kamuflasjenetting.

Dette er nye russiske forsvarsstillinger. De har blant annet dukket opp ved en motorvei ved grensen til Sør-Ossetia, den ene av Georgias to utbryterrepublikker. Den andre er Abkhazia. Russland hevder de er selvstendige stater, men har i praksis styrt dem siden 2008.

Russiske forsvarsverk nær Sør-Ossetia Video delt på Facebook av David Katsarava, leder for gruppen Power is in Unity, 28. august 2023.

Russland bestrider også hvor grensene til republikkene går. De bruker gamle sovjetiske kart for å ta kontroll og bygge forsvarsverk også utenfor Sør-Ossetia, ifølge Politico.

Resultatet? Russisk piggtråd som skjærer gjennom stadig nye deler av landskapet. Sperringer hindrer menneskene som bor her, i å bevege seg fritt.

De ferske dronebildene ble delt på Facebook i slutten av august. Mannen som delte dem, heter David Katsarava. Han leder gruppen Power is in unity (Makten er i samhold). Den kjemper mot den russiske okkupasjonen.

– Russerne styrker sjekkpunktene ved okkupasjonslinjen, skriver Katsarava.

Han legger til at slike forsvarsverk er sett nær flere landsbyer i grenseområdet.

Et bilde av et godt skjult forsvarsverk som er gravd ned i landskapet nær grensen til Sør-Ossetia. Vis mer

Fakta Georgia Georgia ligger i Kaukasus-regionen, i et strategisk viktig område der Europa møter Asia, og har 4,9 millioner innbyggere. Grenser mot Russland, Tyrkia, Armenia og Aserbajdsjan og har kystlinje mot Svartehavet. Ble på begynnelsen av 1800-tallet annektert av det russiske keiserdømmet. Innlemmet i Sovjetunionen etter å ha blitt invadert av den røde armé i 1921. Erklærte uavhengighet i 1991 da Sovjetunionen kollapset. Georgia har to russiskvennlige utbryterrepublikker i nord, Abkhasia og Sør-Ossetia. Russland rykket inn i Georgia i 2008. Den endte med at Georgia mistet kontroll over utbryterrepublikkene, som i dag i praksis er under russisk kontroll. Landet har vedtatt å søke medlemskap i både EU og Nato. EU krever flere reformer før landet kan få kandidatstatus. Nato lovet Georgia medlemskap i 2008. Regjeringspartiet Georgisk drøm har imidlertid ført landet nærmere Russland. Vis mer

– Aktiv eskalering

Facebook-posten ble delt like etter at en av Putins nærmeste allierte kom med et oppsiktsvekkende utspill.

– Ideen om å slutte seg til Russland er fortsatt populær i Abkhasia og Sør-Ossetia. Og det kan godt bli gjennomført hvis det finnes gode grunner.

Det skrev den tidligere russiske presidenten og statsministeren Dmitrij Medvedev i den russiske avisen Argumenty i Fakty (Argumenter og fakta).

Artikkelen hans kom i forbindelse med at det er 15 år siden krigen mellom Russland og Georgia.

– I 2008 stoppet vi angrepet på Tbilisi da vi hadde klart å fjerne truslene som hadde oppstått, skrev Medvedev.

– Men nå pågår det en aktiv eskalering av situasjonen igjen. Tilsynelatende for å skape et nytt arnested nær grensene våre, fortsetter han.

Nestlederen for Russlands sikkerhetsråd, Dmitrij Medvedev kommer ofte med oppsiktsvekkende uttalelser. Han mener utbryterregionene i Georgia kan ønske å bli del av Russland. Bildet er fra april. Vis mer

Medvedev er kjent som en av Russlands fremste «hauker». Han har blant annet sagt at Russland burde bruke atomvåpen i forbindelse med Ukraina-krigen.

Men selv om Medvedev er kjent for ekstreme uttalelser, avviser ikke Aage Borchgrevink, seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, at artikkelen hans kan tyde på at Kreml er i ferd med å lage en ny plan for Abkhasia og Sør-Ossetia.

Kan prøve å bruke Ukraina-strategi

Det er ikke nytt at russiske forsvarsverk dukker opp i de omstridte områdene i Georgia. Det har de gjort siden krigen for 15 år siden.

De fleste georgiere misliker det svært sterkt. Regjeringen, ledet av partiet Georgisk drøm, er imidlertid mye mer vennlig innstilt til Russland enn innbyggerne, forteller Borchgrevink.

De lar den russiske byggeaktiviteten fortsette uten å gjøre så mye med det.

– Georgia slites mellom øst og vest. Det er det som er veldig tydelig, sier Borchgrevink til Aftenposten.

Aage Borchgrevink Seniorrådgiver i Helsingforskomiteen

Så hva er det Russland egentlig er ute etter? Borchgrevink har et par teorier.

1. Krigen i Ukraina gjør at Russland har mistet makt og innflytelse i Sør-Kaukasus, regionen der Georgia ligger.

– Jeg tror Russland kanskje tenker at de vil sikre det de har, sier seniorrådgiveren.

– De må også belage seg på at neste regjering i Georgia ikke er like positive til dem som den sittende. Da er det sikkert lurt å sikre denne okkupasjonen.

2. Det kan være Russland vil annektere Abkhasia og Sør-Ossetia, slik som de gjorde med den ukrainske Krymhalvøya og prøvde med deler av Øst-Ukraina. Det er dette Medvedevs artikkel kan tyde på.

– Russland har lurt litt på hvordan de skal forholde seg til disse utbryterrepublikkene, som de i praksis har okkupert, sier Borchgrevink.

– Et scenario er å holde folkeavstemning om innlemmelse, slik som på Krym. Men enkelt blir det ikke, i hvert fall ikke i Abkhasia. For der er det ikke alle som vil det Kreml vil.