Verden USA Gjørmekaos, ebola-rykter og kjendisevakuering. Ørkenfestivalen i Nevada har trøbbel.

Arrangøren av Burning Man i Nevada har stengt veien og ber titusener av gjester om å spare på mat, vann og bensin.



Publisert: 03.09.2023 17:07 Oppdatert: 03.09.2023 17:25

Det er litt Woodstock-preg over videoene og bildene som siver ut fra festivalen i Black Rock City i Nevada: Regn. Glatt, dyp gjørme. Biler som kjører seg fast i et forsøk på å komme unna.

Festivalen Burning Man har vært arrangert siden 1991 i Black Rock City nordvest i Nevada. Arrangementet har både kunst og musikk på programmet, og publikum kommer dit vel vitende om at de må være selvforsynt med det meste. Full fest i en en uke, men etterpå skal det omtrent ikke vises at det har vært mennesker der.

Årets utgave startet 27. august og skal vare til mandag 4. september, og har støtt på store problemer. CNN skriver at det var ventet 70.000 mennesker til årets Burning Man, men det er uvisst hvor mange som er igjen der nå.

«Ikke reis»

Stormer fulle av regn har oversvømt festivalområdet, og kombinasjonen av regn og ørkensand har gjort det svært utfordrende å bevege seg. Mange trakk plastposer over skoene sine for å spare dem og å holde seg tørre.

Den eneste veien inn og ut av området er stengt.

«Ikke reis til Black Rock City. Veien er stengt for resten av arrangementet. Du vil bli bedt om å snu», skriver arrangørene på X/Twitter.

I samme melding ber de festivaldeltagerne rasjonere på mat, vann og bensin, og om å søke ly på varme, trygge steder.

Et satelittbilde over deler av Burning Man-området tatt tidligere i uken, før været ble skikkelig ille. Vis mer

Lørdag ble det til og med satt ut et rykte om at festivalområdet var rammet av et ebolautbrudd. Ryktet ble raskt faktasjekket dødt, men likevel: For mange er Burning Man ingen stor fest.

– Man tråkker i gjørme til anklene. Det er uunngåelig. Den er inni bilene, og de som har forsøkt å sykle gjennom den, har satt seg fast, sier førstereiskvinnen Hannah Burhorn til CNN.

Chris Rock kom seg ut

Men noen kommer seg ut. Artisten, DJ-en og produsenten Diplo skriver på X/Twitter at han og skuespilleren og stand up-komikeren Chris Rock har evakuert.

«Gikk akkurat åtte kilometer gjennom gjørma sammen med Chris Rock, og en fan plukket oss opp».

Bare å la sykkelen stå i Black Rock City. Vis mer

Reno-avisen Gazette følger naturligvis utviklingen tett, og siterer arrangøren på at det kanskje blir mulig å kjøre ut av området mandag ettermiddag.

– Vi vet at dette er et sted der vi må ta med oss alt vi trenger for å overleve. Det er derfor vi er godt forberedt på værforhold som dette, sier de.