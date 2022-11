Polen vurderer å utløse Natos artikkel 4. Dette tror ekspertene vil skje.

Russiske raketter skal ha truffet Polen. Ekspertene er uenige i om de tror det er en villet handling fra Russlands side.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki har kalt inn til hastemøte i komiteen for nasjonal sikkerhet og forsvarsspørsmål. Det finner sted tirsdag kveld i Warszawa.

Amerikansk etterretningskilde bekrefter overfor Nyhetsbyrået AP at russiske raketter har truffet polsk territorium.

Nato-sjef Jens Stoltenberg skriver arrow-outward-link på Twitter at Nato overvåker situasjonen, og at allierte konsulterer tett. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kaller hendelsen «svært alvorlig».

Polen vurderer å utløse artikkel 4 i Nato-traktaten, sier Polens president Andrzej Duda.

Hva innebærer det?

Forsker: Var nok et uhell

– Det er viktig å understreke at det er mye som fremdeles er uavklart, sier forsker Tom Røseth ved Forsvarets høgskole til Aftenposten.

Om det er snakk om russiske missiler, treffer de nok Polen ved et uhell, mener Røseth.

– Det er ikke i russisk interesse å utvide krigen til en konvensjonell krig med Nato, da vil de tape.

Røseth understreker at missiler sendt ved et uhell, ikke vil utløse artikkel 5, men artikkel 4.

Artikkel 4 i Atlanterhavspakten i Nato slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»

Det vil si at bruk av artikkel 4 fører til konsultasjoner. Den følges ikke automatisk av artikkel 5.

– Tyrkia har gjort bruk av artikkel 4 flere ganger, så det er ikke nytt, sier Røseth.

Den polske regjeringens pressetalsmann Piotr Muller snakker med media etter et møte i sikkerhetskomiteen.

– Tror det må mer til

Natos artikkel 5 sier at dersom det skjer et angrep mot et Nato-land, er det å betrakte som et angrep på hele alliansen. Polen er en del av Nato.

Det er likevel uklart om det russiske rakettreffet kan tolkes som et angrep på et Nato-land. Det er ikke nok at det skjer en feilbombing som rammer et Nato-land, eller at det skjer en grensekrenkelse. Angrepet må være av et visst alvor og omfang, før Nato eventuelt utløser artikkel 5.

Tormod Heier tror dette angrepet antakelig ikke vil utløse artikkel 5. Han er ekspert på sikkerhetspolitikk ved Forsvarets høgskole.

– Jeg tror det må mer til. Fordi to missiler ikke vil være nok til å skape enighet mellom 30 ulike Nato-land om å risikere en tredje verdenskrig.

Selv om det ikke utløser artikkel fem, mener han at det er viktig for Natos troverdighet at de responderer raskt og ikke nølende.

– Tror du at det er gjort med overlegg?

– Russerne har vist at de er veldig risikovillige. Så langt har vi sett at russerne har eskalert krigen for å skremme vesten fra å blande seg inn. Og vi kan ikke se bort ifra at dette er en slik eskalering. Men det kan også være en teknisk feil på missiler som var ment for Ukraina.

Fakta Dette er artikkel 5 Partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle, og er følgelig blitt enig om at hvis et slikt væpnet angrep finner sted, vil hver av dem under utøvelsen av retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar, som er anerkjent ved artikkel 51 i De forente nasjoners pakt, bistå den eller de angrepne parter ved enkeltvis og i samråd med de andre parter straks å ta slike skritt som den anser for nødvendig, derunder bruk av væpnet makt, for å gjenopprette det nordatlantiske områdes sikkerhet. Ethvert slikt væpnet angrep og alle forholdsregler som blir tatt som følge av dette, skal øyeblikkelig meldes til Sikkerhetsrådet. Slike forholdsregler skal bringes til opphør når Sikkerhetsrådet har tatt de skritt som er nødvendige for å gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet. Kilde: Nato arrow-outward-link Vis mer

– Dristig maktspill fra Putin

– Dette er dristig maktspill fra Putin som viser den russiske risikoviljen.

Han understreker at dette gjelder kun hvis det viser seg at dette er et villet angrep fra russisk side.

– Da har ikke Nato noe annet valg enn å sette hardt mot hardt. Det er det eneste språket Putin forstår, maktens språk.